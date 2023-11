Volle Arena: Auftakt der Vierschanzentournee ausverkauft

Oberstdorf -Andreas Wellinger, Karl Geiger und ihre Skisprung-Kollegen können sich auch in diesem Jahr auf einen stimmungsvollen Start in die Vierschanzentournee freuen.

Das traditionelle Auftaktspringen des Schanzen-Spektakels am 29. Dezember in Oberstdorf ist ausverkauft, wie die Veranstalter mitteilten. 25.500 Menschen sind in der Arena am Schattenberg dabei.

In diesem Jahr gibt es im Allgäu eine Premiere: Nach dem Männer-Wettkampf findet am 1. Januar auch ein Frauen-Springen in Oberstdorf statt. „Auch da erwarten wir eine tolle Kulisse, vor allem, weil wirklich viele vom Kombi-Rabatt Gebrauch gemacht haben“, sagte Georg Geiger, der Vorsitzende des Skiclubs Oberstdorf. „Wer bereits ein Tourneeticket hat, zahlt für den Damenwettkampf nur die Hälfte.“