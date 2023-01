Völler kein Schatten-Bundestrainer: „Flick nominiert“ Rudi Völler wird den Job als Direktor der Fußball-Nationalmannschaft keinesfalls länger als 2024 ausüben. Bei seiner Vorstellung spricht der frühere Teamchef... dpa

Will Hansi Flick in Personalfragen nicht hereinreden: Rudi Völler. Sebastian Gollnow/dpa

Frankfurt/Main -Rudi Völler will in seiner neuen Funktion als Direktor der Fußball-Nationalmannschaft kein Schatten-Bundestrainer sein und Hansi Flick in Personalfragen nicht hereinreden.