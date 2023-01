Berlin Volleys erteilen Netzhoppers eine Lehrstunde

Die Berlin Volleys kannten kein Pardon. Im Berlin-Brandenburg-Derby der Bundesliga erteilte der deutsche Volleyball-Meister den Netzhoppers KW-Bestensee am Sonnabend eine Lektion. „Mir hat gefallen, wie unsere Mannschaft engagiert und konzentriert vor dieser großen Kulisse durchgespielt hat“, würdigte Volleys-Manager Kaweh Niroomand den 3:0 (25:16, 25:12, 25:17)-Erfolg vor 5438 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle. Im gut harmonierenden Siegerteam spielten Mittelblocker Anton Brehme und Angreifer Ruben Schott herausragende Rollen.

Volleys-Trainer Cedric Enard hatte mit Ausnahme des unter Rückenbeschwerden leidenden Nehemiah Mote seine Bestbesetzung aufs Feld geschickt. Spielpraxis kann bei der nächsten Aufgabe helfen. Am Donnerstag treten die Berliner zu ihrem vorletzten Gruppenspiel in der Champions League bei Hebar Pazardzhik in Bulgarien an. Bei einer Niederlage wäre ein Weiterkommen nur noch theoretisch möglich. „Gegen die Netzhoppers haben wir das Level bei unserem Aufschlag deutlich nach oben geschraubt. Das brauchen wir auch in Bulgarien“, sagte Trainer Enard.