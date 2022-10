Die Berlin Volleys gewinnen ihren Heimauftakt gegen Friedrichshafen

Alle kamen gut vorbereitet zum Heimauftakt der BR Volleys in der neuen Saison der Volleyball-Bundesliga. 5238 Zuschauer wollten sehen, wie sehr die Mannschaft des deutschen Meisters schon zusammengefunden hat. Inwieweit die sechs Neuen im Team das neue Gesicht des Berliner Teams prägen. Es ging ja nicht gegen irgendwen, sondern gleich gegen den VfB Friedrichshafen, den großen Rivalen der vergangenen Jahre.

Lob von Volleys-Manager Kaweh Niroomand

Der BR-Volleys-Fanclub 7. Mann saß mit sechs neuen Porträtpostern auf der Tribüne: Die Zugänge Angel Trinidad und Tsuiki Satoshi mussten sich als Zuspieler und Libero gleich in der Stammsechs bewähren. Und da tauchte in Mittelblocker Anton Brehme noch einer auf, dem man die Verletzungspause, die sich bei ihm durch die ganze vorherige Saison gezogen hatte, nicht anmerkte.

Dennoch war den Berliner Spielern der gehörige Respekt vor dem Neuanfang zu Hause zunächst anzumerken. Da war es so, wie Manager Kaweh Niroomand angenommen hatte, als er sagte, es werde sicher an der ein oder anderen Stelle noch holpern und stolpern. Nach dem 3:1(24:26, 30:28, 25:16, 25:22)-Sieg sagte er: „Ich bin froh, dass wir schon so weit sind mit unserer Mannschaft. Es war zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison ein wirklich gutes Spiel beider Teams.“

Die hohe Zahl an Eigenfehlern konnten die BR Volleys erst im dritten Durchgang mindern. Es dauerte, bis die Angreifer ihren Rhythmus fanden, bis sich der Berliner Block auf die Angreifer des VfB Friedrichshafen eingestellt hatte – und Zugriff fand. Es dauerte, bis die Spieler von Cedric Enard ihre Gefährlichkeit im Aufschlag fanden. „Wir haben am Anfang zu viele Annahmefehler gemacht und zu viele Angriffe versemmelt“, sagte Niroomand.

Nach dem Verlust des ersten Satzes war das Ende des zweiten die Phase, in der sich die Partie des zweiten Bundesliga-Spieltags entschied: Nachdem Friedrichshafen fünf Satzbälle nicht nutzen konnte, verwandelte Trinidad schließlich Berlins dritten Satzball zum 1:1-Ausgleich.

Von da an lief es bei den Volleys, von da an bildeten Applaus und Trommelrhythmus des Publikums eine Einheit mit dem Team. Von da an hatte Marek Sotola, der mit 19 Punkten Topscorer der Berliner wurde, sein Selbstverständnis als neue Nummer eins im Diagonalangriff gefunden. „Wir haben einfach viele Neue auf den Schlüsselpositionen. Der holprige Start war der Aufregung geschuldet“, meinte Außenangreifer Ruben Schott. „Ab dem dritten Satz waren wir dominant.“ Dass die Berliner nach dem Finale des Bounce House Cup nun auch die erste Bundesligapartie gegen Friedrichshafen gewannen, heiße jedoch nicht automatisch, „dass wir gegen die auch am Ende des Saison gewinnen“.