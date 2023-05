Lizenz für die Netzhoppers: „Nach meinen Hochrechnungen müsste es klappen“

Die Stimme von Dirk Westphal, 37, klingt erleichtert. Die Signale der vergangenen Tage waren positiv, die Gespräche mit Sponsoren und Geldgebern aus der Region um Königs Wusterhausen auch. Das bedeutet: Der ehemalige Volleyball-Nationalspieler und seine Vorstandskollegen der Netzhoppers Königs Wusterhausen haben am Mittwoch entsprechende Lizenzierungsunterlagen in der Cloud der Volleyball-Bundesliga (VBL) hochgeladen. „Die Partner, die noch vakant waren, haben zugesagt. Nach meinen aktuellen Hochrechnungen müsste es klappen. Ich bin optimistisch, dass wir erst mal weitermachen können und kommende Saison in Königs Wusterhausen Bundesliga-Volleyball haben“, sagt Westphal.

Der frühere Hallen-Nationalspieler und Beachvolleyballprofi aus Berlin, der seine aktive Karriere vor wenigen Wochen bei den Netzhoppers beendete, hatte es mit den Vorstandskollegen zuletzt schon geschafft, für den Verein, der am 19. April Insolvenz angemeldet hatte, 50 Prozent Deckung des geplanten Etats nachzuweisen. Die nächste Hürde bis 31. Mai lautete: 80 Prozente Deckung des Etats, den Westphal als „mittleren sechsstelligen Betrag“ benennt: „Hätten wir unsere Bestandssponsoren nicht im Boot gehabt, hätten wir alles eingestampft. Aber den Rückhalt haben wir.“

In Kürze soll bei den Netzhoppers der Dauerkartenvorverkauf starten

Seit Beginn des Jahres hatte sich die wirtschaftliche Lage des Volleyballklubs immer schwieriger gestaltet. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens bedeutete jedoch nicht den Entzug der Bundesliga-Lizenz. Die VBL hat Interesse daran, mit den Netzhoppers und dem Insolvenzverwalter Lösungen zu finden. Denn mit Königs Wusterhausen würde die Liga, die ab kommender Saison auf der neuen Plattform Dyn gezeigt und vermarktet wird, endlich wieder mit zwölf Teams antreten. Nichtsdestotrotz muss die VBL die Unterlagen erst prüfen.

Bei den Netzhoppers wollen sie eine neue GmbH gründen, in der Westphal als Geschäftsführer Sport tätig sein soll. Er beginnt dann damit, für den Klub, der erstmals 2006 in die Bundesliga aufstieg und 2021 im DVV-Pokalfinale stand, Trainer und Spieler aus der Region zu verpflichten. Die Bindung zu Königs Wusterhausen und dem nördlichen Landkreis Dahme-Spreewald soll mit dem Wechsel der Heimspielstätte von der Landkost-Arena in Bestensee zurück in die Paul-Dinter-Halle im südlichen Zentrum von KW zementiert werden. In die Halle passen etwa 1000 Zuschauer, die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sieht Westphal als Vorteil, zudem sei der Wegzug des Klubs über Jahre von vielen aus der Politik bemängelt worden, sagt er. Der Dauerkartenvorverkauf wird zeigen, ob die Zuschauer den Neustart begleiten. Das wäre wichtig, denn 100 Prozent der Etatdeckung müssen die Netzhoppers bei der VBL bis 30. Juni nachweisen.