Sieg in Zawiercie: Berlin Volleys überraschen in Königsklasse

Sieg in der Champions League in Polen: Berlins Marek Sotola jubelt. dpa/Andreas Gora

Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Champions-League für eine Überraschung gesorgt. Am dritten Spieltag der Gruppenphase setzte sich der deutsche Meister bei Aluron CMC Warta Zawiercie am Mittwochabend mit 3:1 (25:21, 20:25, 29:27, 27:25) durch. Die Gäste boten beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe B ihre bisher beste Saisonleistung. Marek Sotola war beim Sieger der überragende Angreifer, Libero Satoshi Tsuiki hielt die Abwehr zusammen.

BR Volleys wahren Chance auf das Viertelfinale

Mit nunmehr fünf von neun möglichen Punkten haben die Berliner ihre Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales gewahrt, zumal sie von den drei Spielen der Rückrunde zwei zu Hause austragen. Nur die Erstplatzierten der insgesamt fünf Vierergruppen qualifizieren sich direkt für die Runde der letzten acht Mannschaften. Die restlichen Viertelfinal-Teilnehmer werden in Playoffs zwischen den Zweitplatzierten und dem besten Gruppendritten ermittelt.

Im Centrum Dabrowa Gornicza verlief schon der erste Satz ganz nach den Vorstellungen des Bundesliga-Tabellenführers. Diagonalangreifer Sotola sammelte auf seine dynamische Art Punkt um Punkt, in der Abwehr um den Japaner Tsuiki gelangen den Gästen viele spektakuläre Rettungstaten. In der Crunchtime dieses Durchgangs verhalfen den Gästen dann auch noch zwei Millimeterentscheidungen nach Videobeweis zu wichtigen Punkten.

Auch der verlorene zweite Durchgang warf das Berliner Team nicht aus der Bahn. Mit gutem Aufschlag und weiterhin stabiler Abwehr bereiteten sie dem polnischen Meisterschaftsdritten erhebliche Probleme. Zudem zeigte die Mannschaft in den beiden letzten Sätzen ihre schon in Bundesligaspielen nachgewiesene Nervenstärke in kritischen Phasen. So wurde der dritte Durchgang erst mit dem fünften Satzball entschieden, der umjubelte Schlusspunkt wurde dann von den BR Volleys mit dem dritten Matchball gesetzt.