Berlin Volleys erwarten im letzten Spiel des Jahres ein Tollhaus

Antti Ronkainen, Außenangreifer bei den BR Volleys, ließ den Puck auf dem Eishockeyschläger tanzen: dreimal, viermal. Dann skatete er Richtung Tor und schlenzte die Scheibe so kompromisslos in die Maschen, wie er sonst Aufschläge übers Netz zimmert. „Oh“, rief der brasilianische Diagonalangreifer Matheus Krauchuk an der Bande voll Bewunderung für seinen finnischen Teamkameraden. Dann trieb Nationalspieler Ruben Schott, der als Kind bei den Eisbären in Hohenschönhausen spielte, den Puck im Sprint übers Feld. Seinen Schuss wehrte der Tscheche Marek Sotola grinsend ab. Auch der Berliner Hauptangreifer bewegte sich sicher auf der Eisfläche des Pflanzencenters „Der Holländer“ am Olympiastadion.

Johannes Tille führt die BR Volleys mit viel Frische

Dort kamen die Volleyballer vor dem letzten Spiel des Jahres, dem DVV-Pokal-Halbfinale gegen die Grizzlys Giesen (Mittwoch, 19 Uhr, twitch.tv), zur Weihnachtsfeier mit Schlittschuhlauf zusammen. Als Trainer Cedric Enard auch Johannes Tille auf dem Eis entdeckte, schluckte er, dachte: „Oh, mein Zuspieler“, und sagte: „Ich brauche ihn. Und ich sehe ihn lieber auf dem Volleyballfeld.“

Seit dem Mittelhandbruch von Kapitän Angel Trinidad vor knapp fünf Wochen dirigiert der Bayer Tille das Spiel der BR Volleys. Er ist 25 Jahre alt und damit jung für diese verantwortungsvolle Aufgabe. „Wir wussten, dass er gut ist“, sagt Trainer Enard. „Aber wir wussten nicht, dass er so gut ist. Was er jetzt in diesem Alter auf dieser Position leistet, ist großartig. Er führt die Mannschaft mit viel Frische. Er ist ein schlauer Volleyballer.“ Einer, der Spiele braucht, um mit der Erfahrung weiter zu wachsen.

Zuletzt haben die BR Volleys zwei Niederlagen erfahren – beim 2:3 gegen Friedrichshafen in dieser Saison die erste in der Bundesliga, davor ging das Champions-League-Heimspiel gegen Ankara 0:3 verloren. Beide Male gaben die Berliner eine 24:21-Satzführung aus der Hand. „Beide Male haben wir einen Satz verloren, den wir hätten gewinnen müssen“, sagt Enard. Er war enttäuscht, nicht wütend, denn er sagt: „Wir sind immer noch ein junges Team, das mit dem Druck des Gewinnenmüssens zurechtkommen muss. Wir haben es nicht geschafft, die Sätze zuzumachen. Wenn wir uns entwickeln wollen, lautet mein Feedback: Auch wenn ein Satz wie gewonnen aussieht, ist er nicht zu Ende, bis zum 25. Punkt.“

In Hildesheim steht nun die nächste Herausforderung im Pokal-Halbfinale gegen den Tabellendritten Giesen an. Dort erwartet Tille und Co ein Tollhaus. „Wir müssen noch einmal alle Kräfte mobilisieren“, sagt der Zuspieler. „Giesen hat nichts zu verlieren. Das ist immer die einfachste Situation für ein Team“, meint Enard – und hofft, dass seine Spieler ebenso wenig auf dem Hosenboden landen wie auf der Eisbahn am Olympiastadion.