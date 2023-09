Wenn es um Fußball ginge, würden sich die Volleyballspieler Nimir Abdel-Aziz und Wilfredo León irgendwo zwischen Roy Makaay, Martin Kree, Roberto Carlos und Alan Shearer einreihen. Denn diese Fußballer aus den Niederlanden, Deutschland, Brasilien und England stehen mit zweimal 137 km/h, 137,1 und 138 km/h in der ewigen Liste der Profis mit den härtesten Schüssen weit oben. Ebenso fix wären der niederländische Volleyballer Nimir und der polnische Volleyball-Nationalspieler León dabei, wenn es bei einer rasanten Autofahrt auf einer deutschen Landstraße ums Blitzen und Punkte in Flensburg ginge.

Vergleiche von Geschwindigkeiten sind schwierig. Aber Rekorde, wie sie gerade während der Volleyball-Europameisterschaft bei der Aufschlag-Geschwindigkeit gemessen wurden, versetzten das Publikum so oder so in Erstaunen. Zunächst sorgte Nimir für einen Wow-Moment, als er im Gruppenspiel der Niederländer gegen Polen im orangefarbigen Shirt zur Aufschlaglinie sprang und den Ball mit 137 km/h übers Netz donnerte, León nahm ihn an. „Nimir Abdel-Aziz hat einen neuen Rekord für den schnellsten Männer-Aufschlag mit glühenden 137 km/h aufgestellt“, postete der Europäische Volleyball-Verband (CEV).

Wilfredo León toppt den Weltrekord von Nimir bei der EM

Nur vier Tage später setzte León im Spiel der Polen gegen Dänemark noch ein „Oh, Wow“ sowie einen Stundenkilometer oben drauf. Er servierte mit 138 km/h direkt ein Ass. Die CEV postete ein Angstschrei-Emoji und fragte: „Wie macht er das nur?“ Nun kommt es schon mal vor, dass die Messgeräte eines Turnierveranstalters so geeicht sind, dass sie drei, vier Prozent mehr Wumms anzeigen, Polens Trainer jedenfalls sagte, das teameigene Gerät habe weniger als 138 km/h gemessen. Aber irgendetwas ist dennoch passiert, seit Deutschlands Topvolleyballer Georg Grozer bei der EM 2013 mit einer Aufschlagsgeschwindigkeit von 128 km/h als „Hammerschorsch“ gefeiert wurde. Damals fragte die Bild-Zeitung: „Hämmert uns Grozer zum Titel?“

Zehn Kilometer je Stunde Zuwachs im Aufschlag innerhalb von zehn Jahren? Bedeutet das, im Volleyball werden die Aufschläge immer schneller? Mark Lebedew, früher Trainer der BR Volleys und jetzt Coach beim VfB Friedrichshafen, sagt: „Wir trainieren den Aufschlag mehr, die Spieler sind kräftiger, die Balltechnologie entwickelt sich. Allerdings ist die Geschwindigkeit an sich nicht alles. Wichtiger ist die Platzierung des Aufschlags im Feld. Denn: Ein Ball mit 135 km/h direkt auf den Annahmespieler ist einfacher zu kontrollieren als ein Ball mit 115 km/h direkt auf die Seitenlinie.“

So sieht er trotz nur eines Kilometers je Stunde Differenz bei der Aufschlagsgeschwindigkeit der Topvolleyballer Nimir und León einen weiteren Unterschied: „Bei Nimir kommt durch seinen konstanten Spin keine Überraschung aus der Luft, die Flugkurve seiner Aufschläge ist vorhersehbar. León hat keinen konstanten Spin, er spielt eigentlich Flatterbälle aus 3,70 Metern Abschlaghöhe.“

Deutschlands Annahmespieler haben sich in der Vorbereitung auf das EM-Achtelfinale gegen die Niederlande an diesem Sonnabend (21 Uhr, Sportdeutschland.tv) natürlich auf die Wucht und die Flugkurve von Nimir und seinen Kollegen eingestellt. Tatsächlich überzeugten auch die deutschen Volleyballer zuletzt bei der knappen 2:3-Niederlage gegen Welt- und Europameister Italien ebenfalls mit hohem Aufschlagsdruck und Effizienz im Service: 13 Asse standen am Ende in der deutschen Statistik. Besonders die Berliner Johannes Tille und Ruben Schott sowie Moritz Reichert, Moritz Karlitzek und eben Grozer servierten stark, präzise und durchaus variantenreich.

Grozer will mit Vollgas ins K.o.-Spiel gegen die Niederlande

Jetzt steht für Deutschland das erste K.o.-Spiel an: „Wir müssen da einfach mit Siegermentalität reingehen, mit richtig Vollgas. Etwas anderes kenne ich aber auch gar nicht“, sagt Grozer (38).



Und was machen die Annahmespieler, wenn sich auf der Gegenseite Nimir im orangefarbigen Trikot zum Aufschlag Richtung Grundlinie bewegt? „Keine Asse abgeben. Daher erst mal studieren, welche Tendenzen er hat und diese Richtung mit dem Annahmeriegel gut abdecken“, sagt Bundesliga-Coach Lebedew, „Ziel ist, den Ball im Spiel zu halten und die Situation mit einem Hochball zu managen oder, wenn die Geschwindigkeit bei 120 km/h bleibt, den Ball Richtung Drei-Meter-Linie zu bekommen und der Vorteil auf Deutschlands Seite bleibt.“