Deutschland bei Volleyball-EM im Achtelfinale: „Am Anfang lief’s gar nicht“

Johannes Tille hatte sich auf diese Eventualität vorbereitet. Darauf, dass er gefragt sein könnte, wenn es bei der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft mal nicht so gut läuft. Am Sonntagabend funktionierte im Gruppenspiel der Europameisterschaft gegen Belgien erst mal kaum etwas. Tille sah von der Bank aus, wie sich alle mühten, wie Zuspieler Lukas Kampa versuchte, die Angreifer einzusetzen, wie die Belgier die Partie dominierten und teilweise mit zehn Punkten führten. „Am Anfang lief’s gar nicht, konnten wir auch keinen Druck erzeugen aus unseren Aufschlägen, dadurch war es superschwer, über Block-Abwehr überhaupt irgendwas einzusammeln. Ich hab selber auch schlechte Lösungen gefunden im Angriff“, fasste der Berliner Außenangreifer Ruben Schott auf Sportdeutschland.tv die ersten beiden Durchgänge in der Arena von Ancona zusammen.

Deutschland besiegt Belgien im Tiebreak und ist im Achtelfinale

Doch dann wechselte Bundestrainer Michal Winiarski Johannes Tille im Zuspiel und Denys Kaliberda auf der Außenposition ein. Ball für Ball kam Deutschland zurück, schlug besser auf, machte weniger Fehler, erzeugte mehr Druck, gewann 3:2 (22:25, 17:25, 25:15, 25:22, 15:12) und erreichte in Gruppe A nach dem dritten Sieg im dritten Spiel vorzeitig das Achtelfinale. „Wir haben sehr schlecht begonnen, Belgien dagegen großartig“, sagte Diagonalangreifer Georg Grozer: „Ich bin sehr stolz auf das Team. Wir haben gezeigt, dass wir in jeder Situation wieder aufstehen können.“

Augenfällig war die schnellere Geschwindigkeit, die Deutschlands Spiel dank Tille sofort bekam. Die Sicherheit wuchs. Auch im Aufschlag setzte Tille Ausrufezeichen. Der Berliner Kaliberda nutzte seine Routine, um die Bälle variantenreich am belgischen Block vorbeizustecken. Und immer wieder funktionierte die traumwandlerisch sichere Kombination zwischen Tille und Anton Brehme, die etliche Punkte über die schnelle Mitte brachte. „Die Spieler, die heute reingekommen sind, Kalli und Hannes, haben einen richtig guten Job gemacht. Das zeigt, dass wir eine Mannschaft sind, die einen tiefen Kader hat. Da muss jeder bereit sein, ins kalte Wasser geworfen zu werden nach so einem schlechten Start“, sagte Schott.

Nach den 3:0-Siegen gegen Estland, die Schweiz und dem 3:2 gegen Belgien warten zum Abschluss der Gruppenphase am Dienstag Serbien und am Mittwoch Welt- und Europameister Italien (je 21 Uhr/Sportdeutschland.tv) als nächste Gegner. Gespielt wird das Turnier in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel. „Einfacher wirdls nicht. Das ist, denke ich, auch allen bewusst“, sagte Schott. „Wir brauchen jeden in der Mannschaft und wir hoffen, dass auch viele zu Hause die Däumchen drücken.“ Schließlich wollen Deutschlands Volleyballer versuchen, Weltranglistenpunkte einzusammeln, die ihnen die Olympiaqualifikation für die Spiele 2024 in Paris erleichtern.