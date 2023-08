Der Volleyball-Weg, den Johannes Tille innerhalb kurzer Zeit zurückgelegt hat, ist erstaunlich. Das fiel kürzlich auch Ruben Schott auf, Tilles Berliner Teamkollegen bei den BR Volleys und in der Nationalmannschaft. Als der Zuspieler ihm erzählte, dass er für die Europameisterschaft nominiert wurde, die für Deutschlands Volleyballer an diesem Mittwoch in Italien mit der Partie gegen Estland (18 Uhr, sportdeutschand.tv) beginnt, schaute Schott ihn an und sagte: „Das war schon ein geiles Jahr bei dir!“

Vor einem Jahr spielte Tille noch in der französischen Zweiten Liga bei Saint-Nazaire. Dann wechselte er nach Berlin. Dort wurde er nach wenigen Monaten Stamm-Zuspieler und Hauptdirigent in Bundesliga sowie Champions League. Dazu Deutscher Pokalsieger samt Auszeichnung als wertvollster Spieler – und Deutscher Meister samt Auszeichnung als wertvollster Spieler in allen drei Play-off-Finals und Empfehlung seines Chefs. BR-Volleys-Manager Kaweh Niroomand sagte nach dem Meisterschaftsgewinn: „Johannes ist ein großer Gewinn für uns und den deutschen Volleyball. Er muss auch in der Nationalmannschaft eine Chance bekommen.“

Johannes Tille rechnet sich Einsatzchancen bei der EM aus

Der 26 Jahre alte Bayer, dessen ältere Brüder Ferdinand und Leonhard ebenfalls Nationalspieler waren, bekam die Chance. Bundestrainer Michal Winiarski setzte ihn zu Beginn des Sommers in der Nations League ein. Bei dem Turnier enttäuschte das deutsche Team zwar mit nur drei Siegen in zwölf Spielen, aber Tille enttäuschte nicht. Dass sein Spiel viel über die Mitte basiert, habe dem Bundestrainer gefallen, sagte Tille, als er zwischen all den Trainingslagern seine neue Wohnung in Charlottenburg bezog und sich Zeit für den BR-Volleys-Podcast „Feinherb & Spritzig“ nahm: „Mein Stellenwert ist nach der Nations League deutlich gestiegen. Ich denke, dass ich nicht nur aufs Feld komme, wenn das Spiel schon vorbei ist.“

Inzwischen sei das Nationalteam athletisch und vom System her deutlich weiter als während der Nations League, betonte Tille. „Es hilft, dass Georg wieder mit dabei ist, viel Erfahrung reinbringt, uns einheizt. Da kannst du dir keine kleinen Fehler erlauben.“ Georg, das ist Deutschlands langjähriger Top-Diagonalangreifer Georg Grozer, der nach zwei Nationalmannschafts-Rücktritten und einer Verletzung zu Beginn des Sommers nun wieder zurückgekommen ist, um nach zwei gescheiterten Olympiaqualifikationen nun, mit 38 Jahren, noch einen Anlauf Richtung Olympia 2024 in Paris zu nehmen.

„Er ist gewissermaßen unser Fixstern“, sagt Kapitän Lukas Kampa über den Routinier: „Er ist in den letzten zehn oder 15 Jahren im deutschen Volleyball und im Weltvolleyball der Crunchtimeplayer schlechthin.“ Kampa (36) war in den vergangenen Jahren Deutschlands Zuspieler Nummer eins. Er verdient schon lange in Polens Liga sein Geld, hat als Olympiafünfter von 2012, WM-Dritter von 2014 und EM-Zweiter von 2017 viel internationale Erfahrung und wird vermutlich bei der EM meist in der Startformation stehen.

Georg Grozer ist zurück in der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft. Pryèek Vladimír/dpa

Doch jetzt hat Bundestrainer Winiarski in Tille einen Mann im Zuspiel, der eine andere Art von Volleyball anbieten kann. „Johannes ist unheimlich schnell im Kopf“, meint Berlins Manager Niroomand. Deshalb läuft mit ihm das schnelle Spiel über die Mitte, etwa über Anton Brehme, mit dem er zuletzt in Berlin zusammen spielte, besonders gut. Sein Vorteil sei die Connection mit Brehme, glaubt Tille. „Wenn es nicht so gut läuft, mache ich ein ganz anderes Spiel als Lukas Kampa.“ Der wiederum hat aus all den Jahren auf dem Feld eine gute Verbindung zu Grozer, der einen etwas langsameren Pass bevorzugt.

Volleyballer müssen Punkte für die Weltrangliste sammeln

Bei der Europameisterschaft, die in Italien, Bulgarien, Nordmazedonien und Israel ausgespielt wird, geht es für Deutschlands Volleyballer darum, möglichst weit zu kommen, um möglichst viele Weltranglistenpunkte für die Olympiaqualifikation zu sammeln. Nach Estland treffen sie auf die Schweiz, Belgien, Serbien und Weltmeister Italien. Die vier besten Teams der Gruppe erreichen das Achtelfinale. „Wir müssen in jedem Spiel zeigen, dass wir gut sind, dass wir nicht lockerlassen“, sagt Tille. „Das Ziel bei so einem Turnier ist immer eine Medaille.“

In der Nations League gab Deutschland viele Partien erst am Satzende ab. Es fehlte ein Spieler, der in der entscheidenden Situation Verantwortung übernahm, den Ball forderte, den Punkt übers Netz schmetterte. Aber dafür haben sie bei der EM jetzt Georg Grozer dabei, der nicht nur richtig sauer wird, wenn die Teamkollegen dumme Fehler machen und der damit das Trainingsniveau hebt, sondern der beim Stand von 15:15 im Tiebreak sagt: „Gib mir den Ball, ich mach’ den Punkt.“