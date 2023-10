Volleyball bei Olympia: „Die Leute haben das überragend über die Bühne gebracht“

„Paris, Paris, wir fahren nach Paris“, sangen die deutschen Volleyballer, die sich beim Olympia-Qualifikationsturnier nach sieben Siegen in sieben Spielen als Gruppenerster vor Gastgeber Brasilien für die Sommerspiele 2024 in Paris qualifiziert haben. BR-Volleys-Manager Kaweh Niroomand verfolgte alle Partien, auch die tief in der Nacht, in Berlin im Livestream – und traute seinen Augen kaum.

Herr Niroomand, Sie haben die Chance, dass sich Deutschlands Volleyballer für die Spiele in Paris qualifizieren, vor dem Turnier in Brasilien nicht höher als auf zehn Prozent geschätzt, oder?



Ich habe damit wirklich nicht ernsthaft gerechnet. So wie sich die deutsche Nationalmannschaft während der Nations League und der EM gegeben hat, konnte man nicht davon ausgehen, dass sie ohne Niederlage souverän durch die Qualifikation kommt. Das ist etwas Großartiges für den deutschen Volleyball als Mannschaftssportart. Was man hier häufig verkennt: Volleyball ist weltweit eine der führenden Sportarten, was die Zahl der Verbände angeht. Deswegen hat die Qualifikation entsprechenden Stellenwert.

imago Zur Person Kaweh Niroomand, 70, seit 1991 Geschäftsführer des deutschen Rekordmeisters BR Volleys, engagiert sich seit Jahren für die Entwicklung des Volleyballsports in Deutschland. Zudem ist er der Sprecher der Profivereine in der Sportmetropole Berlin.

Wann dachten Sie, oh, es klappt ja doch?



Als sie die beiden ersten Spiele gegen Iran und Kuba gewonnen hatten, dachte ich, es könnte klappen, wenn sie mit diesem Spirit weitermachen. Es muss ja jeder im Team seinen Platz finden. Das war der Fall: Die Entscheidung, immer mit Ruben Schott anzufangen, zu erkennen, welchen Stellenwert er inzwischen hat, zum Beispiel. Ruben ist nicht nur ein überragender Allrounder, er ist auch eine Führungsperson. Auch Moritz Reichert hatte dann das Vertrauen, dass er von Anfang an spielt. Ich dachte: Jetzt fängt das eine Rädchen an, ins andere zu greifen.

Dann folgten unerwartete Siege gegen Brasilien und Weltmeister Italien.



Die Brasilianer sind im Umbruch, aber auch die musst du vor 10.000 Leuten in Brasilien erst mal schlagen. Es gab eine gute Aufgabenteilung mit Grozer als großem Punktemacher. Hut ab vor seiner Leistung. Aber auch vor den anderen wie Johannes Tille, der zum ersten Mal in seinem Leben so eine Verantwortung als Zuspieler trägt – wie cool und unaufgeregt er das gemacht hat. Die Leute haben das überragend über die Bühne gebracht.

Alle schwärmen von Georg Grozer, der für die Olympia-Quali ins Nationalteam zurückgekehrt ist. Wie hoch ist sein Anteil am Gelingen?



Im Volleyball gibt es ja nichts Besseres, als wenn du eine Punktemaschine auf dem Feld hast. 28 Punkte gegen Brasilien, mehr als 30 Punkte gegen Italien, das ist ja nicht normal. Man liest immer: „Was gibt Grozer der Mannschaft?“ Ich glaube, die Mannschaft hat auch viel für Grozer gegeben: dass sie ihn uneingeschränkt als Leader akzeptiert haben, jeder sich dafür eingesetzt hat, dass er erfolgreich ist. Es war eine Wechselbeziehung, dialektisch gesehen: Wenn er erfolgreich ist, sind wir erfolgreich. Jeder hat für ihn mitgearbeitet, und er hat das überragend gelöst. Auch er ist über sich hinausgewachsen. So kommt man in den Flow. Den Rest bringt dieser Flow mit sich.

Hat Grozer mit seinen 38 Jahren sein Feuer auf alle anderen übertragen?



Da muss man wirklich dankbar sein, dass man so einen Spieler hat, der, ohne arrogant zu sein, diese Aufgabe angenommen hat. Es sind ja sehr viele junge Leute auf dem Feld gewesen – entweder vom Alter her jung oder von der Erfahrung her, so eine Verantwortung zu tragen. Auch wenn Ruben Schott 29 Jahre alt ist, in so einem wichtigen Turnier so eine Verantwortung zu tragen, ist für ihn das erste Mal.

Olympia ist gut für Sichtbarkeit und Förderung des Volleyballs

Acht der 15 Spieler, die in Brasilien dabei waren, haben für die BR Volleys gespielt oder sind aktuell im Kader. Was sagt das über Ihren Klub?



Wir waren immer ein wichtiger Zulieferer für die Nationalmannschaft, das sind wir auch geblieben. Es gibt ja den Spruch früherer Bundestrainer und Sportdirektoren, Spieler müssen ins Ausland, damit sie erfolgreich werden. Wenn es eines Beispiels bedurfte, dass dieses Urteil pauschal so nicht gelten kann, dann war es dieses Turnier.

Die Volleyballer waren zuletzt 2012 bei Olympia. Für Paris sind auch die Basketballer qualifiziert, die Fußballer nicht. Ist das eine Chance?



In Deutschland ist es ja so, dass Olympia häufig mit den Leichtathleten, den Turnern, Schwimmern oder auch den Bogenschützen in Zusammenhang gebracht wird. Die Mannschaftssportarten standen oft ein bisschen im Hintergrund. Dieses Mal, wo sich Basketball und Volleyball qualifiziert haben, ist es für die Sportarten nicht nur wegen der öffentlichen Wahrnehmung und Sichtbarkeit gut, sondern auch in Sachen Förderung. Die wird dem Deutschen Volleyball-Verband sehr guttun. Wenn du als europäische Mannschaft erst mal bei Olympia bist, hast du eine Menge guter Teams schon hinter dir gelassen. Mit Konstanz und guter Leistung kannst du da durchaus irgendwo vorne landen. Das wäre wichtig.



Interview: Karin Bühler