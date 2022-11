Volleys-Kapitän Trinidad fällt bis zu acht Wochen aus Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys muss in den kommenden Wochen auf Angel Trinidad verzichten. Der 29 Jahre alte Kapitän zog sich bei d... dpa

Berlin -Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys muss in den kommenden Wochen auf Angel Trinidad verzichten. Der 29 Jahre alte Kapitän zog sich bei der 1:3-Niederlage im Champions-League-Spiel bei Halkbank Ankara eine Mittelhandfraktur zu und wird damit sechs bis acht Wochen ausfallen, teilte der Verein am Freitag mit. Der Spanier, der sich in der vergangenen Woche bereits den kleinen Finger der rechten Hand gebrochen hatte, wird am Montag operiert.