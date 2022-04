Cedric Enard hatte gerade die Videos vom Sonnabendspiel angeschaut, von der 2:3-Niederlage gegen die United Volleys Frankfurt. Die Statistiken vom zweiten Play-off-Halbfinale der Best-of-five-Serie lagen auf seinem Schreibtisch im Horst-Korber-Zentrum. Kein schöner Anblick für den Trainer der BR Volleys. „Wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann sind sie nicht gut genug – verglichen mit den Zahlen, zu denen wir in der Lage sind“, sagt der Franzose. Aus seiner Stimme ist Unzufriedenheit zu hören. Nach einem 3:1-Sieg zum Halbfinal-Auftakt wirkten die Berliner Volleyballer zu Beginn des zweiten Spiels, als wären sie in Frankfurt, um in Alt-Sachsenhausen Apfelwein aus dem Bembel zu trinken – und nicht, als ginge es um den Finaleinzug zur deutschen Meisterschaft.

In Enard steigt der Ärger hoch

Zu viele Fehler, zu unpräzises Spiel. „Wir waren überhaupt nicht aktiv, wir haben den Spielbeginn verhauen. Das hat den Frankfurtern die Tür geöffnet“, meint Enard. Er hatte seinen Profis vor der Partie gesagt, dass die United Volleys ein Kämpferteam sind. Sie wussten um die Klasse von Diagonalangreifer Daniel Malescha, der am Sonnabend mit 27 Punkten aus einem konzentrierten, engagierten Team herausragte.

Aber hatten die Berliner Spieler vielleicht im Hinterkopf, dass sie in den bisherigen fünf Partien in dieser Saison die Frankfurter fünfmal besiegt hatten? Und dass es beim sechsten Aufeinandertreffen dann so was wie eine Selbstverständlichkeit sein würde, halt eben mal den sechsten Sieg einzufahren? „Ich hoffe, nein!“, Enards Stimme wird lauter. Es hört sich an, als steige der Ärger des Sonnabends erneut in ihm hoch. „Ich weiß es nicht. Es ist schwierig, die Gedanken jedes einzelnen zu kennen. Aber mit dem, was ich im ersten Satz von unserem Spiel gesehen habe, könnte es sein.“

Enards Standpauke in der Kabine

Na, aber eigentlich, sagt Enard, wolle er gar nicht mehr so viel über dieses verlorene Spiel sprechen. Er habe das sofort in der Umkleide getan. Vor Ort in der Frankfurter Arena. Vermutlich nicht freundlich, nett und flüsterleise, sondern eher aufgebracht, enttäuscht, in ziemlich lautem Ton, oder, Herr Enard? „Alles, was in der Kabine geschieht, bleibt in der Kabine“, antwortet der 46-Jährige aus Poitiers. Der fünfte Satz, sagt er, sei immer auch eine Glückssache. „Aber warum haben wir überhaupt einen Tiebreak gespielt? Weil wir Satz eins und zwei verloren haben.“

Im dritten Spiel der Serie an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, twitch.tv/spontent_one) in der Berliner Max-Schmeling-Halle fordert Enard eine Reaktion seiner Mannschaft, bei der er am Sonnabend Tim Carle, Jeff Jendryk und Benjamin Patch nacheinander vom Feld nahm, weil sie nicht überzeugten. Weil ihre Statistiken nicht denen entsprachen, die sie zeigen können. Weil sie am Ende nicht das von sich behaupten konnten, was Frankfurts Angreifer Malescha sagte: „Wir haben in dieses Spiel alles reingeworfen, was wir haben.“

Und dann wird Enards Stimme noch energischer. Er wolle nichts hören von einer großartigen Saison. Ja, sein Team habe viele Spiele gewonnen, das schon, sagt der frühere Top-Spieler und Mittelblocker der Spacer’s Toulouse. National bis auf nun drei Ausnahmen alle sogar. Und auch die Gruppenphase in der Champions League lief so gut wie selten zuvor und brachte die Berliner auf Rang eins sowie ins Viertelfinale, wo sie an Itas Trentino scheiterten. „Aber das Viertelfinale erreicht zu haben, ist kein Titel“, ereifert sich Enard. „Wir müssen bescheiden bleiben und Volleyball spielen.“

Der Trainer, der seit Kurzem auch Kroatiens Nationalteam anleitet, hat sich im Verlauf des Gesprächs in Rage geredet. Eigentlich hat er sich seit dem verpatzten Sonnabend gar nicht wirklich beruhigt. „Nein“, poltert Enard, „ich will mich auch nicht beruhigen! Wir müssen verstehen, dass die Play-offs begonnen haben. Wir müssen in Wettkampfstimmung sein. Diesen Modus müssen wir jeden Tag erreichen. Alles andere ist respektlos.“ Nach einer kurzen Pause fügt der Volleys-Trainer an: „Ich hoffe, ich werde mich nach der Partie am Mittwoch dann ein bisschen beruhigen können.“