Volleys wollen „wieder mehr Stabilität zeigen"

Berlin -Die Heimniederlage in der Champions League gegen Halkbank Ankara am Dienstag haben die Berlin Volleys schnell abgehakt. Vor dem Gipfeltreffen in der Volleyball-Bundesliga beim VfB Friedrichshafen am Samstag (20.00 Uhr) sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand: „Ich erwarte, dass die Mannschaft ihre Leistungen der vergangenen Wochen abruft und wieder mehr Stabilität zeigt. Dann bin ich für das Spiel optimistisch.“