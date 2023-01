„Vollkommen andere Konzeption“: Alba feiert Erfolg Alba hebt nach dem überraschend klaren Erfolg in der Euroleague über das Schwergewicht Mailand den Teamgedanken heraus. Die nächste schwere Aufgabe steht bevor. dpa

ARCHIV - Marco Baldi, Geschäftsführer von Alba Berlin, spricht im Interview vor Spielbeginn. Der Manager lobte nach dem Sieg über Mailand den Einsatzwillen der Mannschaft. Andreas Gora/dpa

Berlin -Team statt teuer - mit dem überraschend klaren 83:63-Heimsieg gegen den italienischen Meister Emporio Armani Mailand haben die Basketball-Profis von Alba Berlin Manager Marco Baldi vom eingeschlagenen Kurs trotz zuvor mancher Rückschläge überzeugt. „Dass unser Weg mit einer vollkommen anderen Konzeption gegen das klassische Modell, in dem man die besten Spieler und Trainer geholt, trotzdem wettbewerbsfähig ist, das freut mich“, sagte der 60-Jährige nach dem sechsten Pflichtspielsieg in Serie, „das war sehr stark, dass wir mit unseren Mitteln dieser Physis standgehalten haben. Man sieht, was bei Mailand für ein Druck drauf ist. Das ist das teuerste Team in der Euroleague“, sagte er.