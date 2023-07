Vom Pferd gestürzt: Bautista Agut sagt für Turnier ab

Kitzbühel -Wegen eines Reitunfalls muss Titelverteidiger Roberto Bautista Agut auf die Teilnahme am Tennis-Sandplatzturnier in Kitzbühel verzichten.

Kurz vor dem Start des Turniers sei der Spanier vom Pferd gestürzt und habe sich einen Knochenbruch am linken Bein zugezogen, teilte der Veranstalter mit. Die aktuelle Nummer 25 der Weltrangliste habe daraufhin absagen müssen.

Turnierdirektor Alexander Antonitsch wünschte dem 35-Jährigen eine schnelle Genesung und sagte: „Er hat uns sogar ein Foto vom gebrochenen Fuß geschickt und sich entschuldigt, so geknickt war er.“ Das Turnier in Österreich findet von Samstag an bis zum 5. August statt. 2022 hatte der einstige Weltranglisten-Neunte Bautista Agut gewonnen.