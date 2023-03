Vom Streik betroffen: DFB-Planänderungen vorm Belgien-Spiel Der Bundestrainer muss umplanen. Weil bei der Bahn gestreikt wird, steigen Hansi Flick und die Fußball-Nationalspieler in den Bus. In Köln kommt die DFB-Elf ... dpa

Frankfurt/Main -Der große Warnstreiktag in Deutschland zwingt Hansi Flick in der Vorbereitung auf das EM-Testspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien zu Änderungen. Der Bundestrainer und die Spieler werden am Montag nicht wie geplant mit dem Zug von Frankfurt nach Köln fahren können. Stattdessen werde die DFB-Auswahl mit dem Mannschaftsbus in die Domstadt reisen, bestätigte der Fußball-Verband.