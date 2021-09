Berlin - Als die Basketballer von Alba Berlin vor exakt einem Monat per Pressemitteilung die Verpflichtung des Israelis Yovel Zoosman bekannt gaben, fand in dieser auch Albas zweiter israelischer Zugang Tamir Blatt prompt Erwähnung. Die beiden seien „alte Weggefährten“ aus den Jugendnationalmannschaften ihres Landes, hieß es. Vier Wochen, erste Eindrücke aus Albas Saisonvorbereitung und ein Gespräch mit dem Duo später steht fest: Blatt und Zoosman sind nicht bloß alte Weggefährten, sondern richtig gute Freunde.

Richtig kennengelernt hat das Duo sich dabei an der Wingate Academy, einem Sportleistungszentrum in Netanya, ehe gemeinsame Sommer in den erwähnten Jugendnationalmannschaften folgten. „Wir waren dort immer Zimmernachbarn“, sagt Zoosman, ehe er ergänzt: „Tamir ist einer meiner besten Freunde.“ Während Kollegialität und Zusammenhalt in Basketballteams stets großgeschrieben wird, ist es keinesfalls normal, als Profi noch mit Jugendfreunden zusammenzuspielen. Umso seltener ist dies, wenn man, wie im Falle der beiden Neu-Berliner, gerade zum ersten Mal ins Ausland gewechselt ist. Dass Zoosman und Blatt in Berlin nun in diesen seltenen Genuss kommen, ist für sie persönlich ein großer Luxus und dürfte auch für Alba nur von Vorteil sein.