Vonn schwärmt von Shiffrin: Bald „Größte der Geschichte“

München -Die frühere Weltklasse-Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat ihre Landsfrau Mikaela Shiffrin in höchsten Tönen gelobt.

„In meinen Augen ist sie die beste Skiläuferin, die jemals gelebt hat. Sie wird meinen Sieg-Rekord im Weltcup sehr schnell brechen und die Größte der Geschichte werden“, sagte Vonn der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ . Nach einem Olympiasieg, zwei Weltmeistertiteln und 82 Erfolgen im Weltcup hatte die mittlerweile 38-Jährige ihre Karriere 2019 beendet.

Shiffrin fehlen noch fünf Siege im Weltcup, um mit Vonn gleichzuziehen. „Sie ist eine unglaubliche Sportlerin. Sie hat eine nahezu perfekte Slalom-Technik“, schwärmte Vonn weiter. Das Verhältnis der beiden Amerikanerinnen galt früher als angespannt.

Shiffrin startete furios in diesen Winter und gewann die beiden Slaloms in Levi sowie die Abfahrt in St. Moritz. Noch vor den Weltmeisterschaften im Februar könnte die 27-Jährige Vonns Rekord knacken. Bei den Männern führt der ehemalige schwedische Technikspezialist Ingemar Stenmark mit 86 Weltcup-Siegen die ewige Bestenliste an.