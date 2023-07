Vor dem ersten Training gibt es bei den deutschen Basketballern eine Veränderung

Mit einem Kader von 18 Spielern startet die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die WM-Vorbereitung. Am Montagmittag trafen die Profis um Kapitän Dennis Schröder in Bonn ein, am Abend ist die erste Trainingseinheit geplant. Zuvor musste eine personelle Änderung vorgenommen werden: Für Defensivspezialist Nick Weiler-Babb, der den ganzen Sommer ausfallen wird, wurde Jonas Mattisseck von Alba Berlin nachnominiert.

Jonas Mattisseck ist bereits beim ersten Training dabei

Der 23-Jährige ist bereits beim ersten Training dabei. „Es geht darum, das Team einzugrenzen, um die Auswahl der Spieler. Das ist der Sinn und Zweck der ersten Trainingstage. Wir werden unsere Systeme einführen, Offense und Defense, und fünf gute Tage Training haben“, kündigte Bundestrainer Gordon Herbert an. Trainingsphase zwei beginne dann in der kommenden Woche Berlin, wo die Mannschaft am 9. August (19.30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof auf Kanada treffen wird.

In dieser Woche wird in Bonn trainiert, bis dort am Sonnabend(19 Uhr) das Testspiel gegen Schweden ansteht. Danach gibt es weitere Partien der Vorbereitung in Berlin, Hamburg und Abu Dhabi. Die nächsten freien Tage sind erst am 14. und 15. August, also unmittelbar vor dem Abflug nach Abu Dhabi, angepeilt.

Herbert wird den Kader für das WM-Turnier in Asien (25. August bis 10. September) von 18 Spielern auf zwölf reduzieren müssen. Bis auf Weiler-Babb gehören alle Spieler zum Teil des erweiterten Aufgebots, die im Vorjahr bei der Heim-EM in Köln und Berlin Bronze holten. NBA-Profi Maximilian Kleber erklärte nach der harschen Kritik von Kapitän Schröder seinen Verzicht auf das Turnier.

In der Zwischenrunde könnte es gegen Luka Doncic gehen

Die WM-Vorrunde bestreitet Deutschland im japanischen Okinawa. Die Gegner in einer kniffligen Vorrundengruppe sind Co-Gastgeber Japan, Mitfavorit Australien sowie Finnland. Nur die beiden besten Teams schaffen es in die Zwischenrunde, in der Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic warten dürfte. Das Ziel des deutschen Teams ist eine weitere Medaille.