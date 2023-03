Vor den Playoffs: Netzhoppers kämpfen um „ein gutes Gefühl“ Die Netzhoppers KW-Bestensee nehmen das bedeutungslose letzte Spiel in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga als Auftakt für die anschließend beginnend... dpa

Bestensee (dpa) - -Die Netzhoppers KW-Bestensee nehmen das bedeutungslose letzte Spiel in der Zwischenrunde der Volleyball-Bundesliga als Auftakt für die anschließend beginnenden Playoffs. „Sportlich hat das Spiel sicher keine Relevanz mehr, aber natürlich wollen wir gewinnen, um mit einem guten Gefühl in die Play-offs zu gehen“, sagte Außenangreifer Dirk Westphal vor der Partie beim TSV Haching München am Sonntag (15.00 Uhr)