Vor Derby: BR Volleys feiern „schwer erarbeiteten Sieg“ Die Berlin Volleys stimmen sich mit einem hart erarbeiteten Sieg auf das Derby bei den Netzhoppers ein. Beim Erfolg in Lüneburg hilft die Nervenstärke eines ... Karsten Doneck

ARCHIV - Volleybälle liegen in einer Halle. a/Symbolbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin -Cody Kessel, Außenangreifer bei den Berlin Volleys, geriet ins Schwärmen. „Das war beste Werbung für die Volleyball-Bundesliga“, urteilte der 30-jährige US-Amerikaner nach dem schwer erkämpften 3:1 (27:25, 25:27, 25:19, 31:29)-Sieg bei der SVG Lüneburg am Mittwoch. Großen Anteil am Erfolg hatten in Kessel, Anton Brehme und Antti Ronkainen ausgerechnet drei ehemalige Lüneburger Spieler, die jetzt das Trikot des Hauptstadtclubs tragen.