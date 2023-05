Moritz Seiders kurzfristiger Sinneswandel überrascht selbst den Bundestrainer

Als seine Teamkollegen schon in der Kabine verschwunden waren, legte Moritz Seider noch eine Extraschicht ein.„Jetzt heißt es, in Fahrt zu kommen, nach ein bisschen Pause den Rost abzukratzen“, sagte der NHL-Jungstar nach dem ersten Kurztraining mit der Eishockey-Nationalmannschaft und einer halbstündigen Verlängerung mit Co-Trainer Alexander Sulzer.

Überraschend steigt der 22-Jährige doch noch in den Flieger zur WM in Finnland und Lettland – quasi kurz bevor das Gate schließt. Erst hatte der Verteidiger der Detroit Red Wings dem neuen Bundestrainer Harold Kreis abgesagt, wegen diverser Blessuren, aber auch weil „der Körper ein bisschen Pause braucht – es waren zwei sehr lange Jahre mit vielen Spielen in kurzer Zeit“. Dann kam am vergangenen Wochenende der Sinneswandel, der selbst Kreis überraschte – „freudig“, wie er am Dienstag betonte.

Moritz Seider für Trainer Harold Kreis ein "Weltklassespieler"

„Er ist ein Weltklassespieler in der NHL, der sehr gut auf höchstem Niveau spielt“, lobte der Coach seinen „Neuzugang“ in letzter Minute nach vielen Absagen von Stammspielern und Leistungsträgern. Zusammen mit seinen NHL-Kollegen Nico Sturm und John-Jason Peterka habe er „bewusst oder unbewusst eine Vorbildfunktion“ für das deutsche Team.

Seider, vor einem Jahr als erster Deutscher als bester „Rookie“ der NHL ausgezeichnet, wollte nach drei erfolgreichen Weltmeisterschaften dann doch nicht am Fernseher zuschauen. „Lust hatte ich die ganze Zeit“, berichtete er, „dann bin ich rechtzeitig fit geworden.“

Auch der Physiotherapeut in Mannheim gab grünes Licht, und Seider griff zum Telefon. Er rief Sportdirektor Christian Künast vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) an, sagte „Bescheid, dass ich gerne kommen würde“, Detroit stimmte zu – und am Montagabend traf er schon unter großem Hallo beim Team in München ein und ging erstmals aufs Eis.

Am Mittwoch fliegt die deutsche Mannschaft nach Finnland

Bei der WM-Generalprobe am Dienstagabend gegen die USA war der Hoffnungsträger noch Zuschauer, am Mittwochmorgen sitzt er mit im Flieger nach Finnland, wo er mithelfen will, das Direktticket für Olympia 2026 zu lösen. Die vielleicht einmalige Chance, in drei Jahren zusammen mit den anderen NHL-Stars Leon Draisaitl, Tim Stützle oder Philipp Grubauer im besten Team der deutschen Eishockey-Geschichte zu spielen, war „durchaus ein Faktor“ bei der Entscheidung, auf den letzten Drücker doch noch Ja zur WM zu sagen.

Das „große Ziel“ in Tampere, wo am Freitag (19.20 Uhr MESZ, Sport1 und MagentaSport) Schweden der erste Gegner ist, sei das Viertelfinale. Das hat Seider bei allen bisherigen drei WM-Teilnahmen erreicht, 2021 ging es sogar unter die besten vier. „Wenn sich alle 20 Jungs zusammenraufen, sind wir sehr schwer zu schlagen“, meinte der Ex-Mannheimer. Seit seiner überraschenden Zusage ist dieses Ziel deutlich realistischer geworden.