Vor Final-Einzug: Spandau will Meistertitel zurück Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen den ewigen Rivalen Waspo Hannover in der Wasserball-Bundesliga entthronen. „Natürlich wollen wir angesichts der jüngeren ... dpa

ARCHIV - Spandau-Präsident Hagen Stamm klatscht nach dem Spiel ab. Bernd Thissen/dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen den ewigen Rivalen Waspo Hannover in der Wasserball-Bundesliga entthronen. „Natürlich wollen wir angesichts der jüngeren Geschichte unbedingt den Meistertitel zurückholen, aber davor müssen wir erstmal unsere Pflicht gegen die White Sharks erledigen“, Spandau-Präsident Hagen Stamm vor dem zweiten Halbfinalspiel gegen die weißen Haie aus Hannover am Samstag in der Schwimmhalle Schöneberg (16.00 Uhr).