Vor Finaleinzug: BR Volleys bleiben wachsam Ein Sieg fehlt den BR Volleys noch zum Einzug ins Meisterschaftsfinale. Vor dem bereits achten Duell gegen Düren in dieser Saison bleibt der Titelverteidiger... dpa

ARCHIV - Berlins Ruben Schott spielt den Ball über das Netz. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Die Berlin Volleys verführt ihre komfortable 2:0-Führung in der Halbfinal-Serie Best of five gegen die SWD powervolleys Düren nicht zum Leichtsinn. „Wir müssen wachsam bleiben“, warnt Außenangreifer und Vizekapitän Ruben Schott vor der dritten Begegnung beider Mannschaften am Mittwoch (19.45 Uhr) in Berlin. Gewinnen die BR Volleys auch dieses Spiel, stünden sie zum zwölften Mal in Folge im Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. Aber selbst im Falle einer Niederlage blieben der Mannschaft noch maximal zwei weitere Spiele, um den für den Final-Einzug erforderlichen dritten Sieg zu holen.