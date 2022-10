Vor Hertha-Duell: Freiburg bangt um Angreifer Gregoritsch Stürmer Michael Gregoritsch droht in der Partie des SC Freiburg bei Hertha BSC auszufallen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler musste in der Europa-... dpa

Freiburgs Michael Gregoritsch liegt am Boden. Marijan Murat/dpa

Freiburg -Stürmer Michael Gregoritsch droht in der Partie des SC Freiburg bei Hertha BSC auszufallen. Der österreichische Fußball-Nationalspieler musste in der Europa-League-Partie gegen den FC Nantes (2:0) am Donnerstagabend nach 20 Minuten verletzungsbedingt runter.