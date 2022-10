Vor Showdown: Die magischen Abende gehen bei Union weiter „Deutscher Meister wird nur der FCU“ ertönt es seit Wochen in der Alten Försterei. Gegen Gladbach bestehen die Köpenicker neue Herausforderungen. Aus Träumer... David Langenbein und Sabrina Szameitat , dpa

Berlin -Eine riesige Urs-Fischer-Statue in Jesus-Pose im Wald hinter dem Stadion. Im Bayern-Fanshop ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Union-Jäger Nr.1“. Die Anhänger von Tabellenführer Union Berlin haben in den sozialen Netzwerken gerade gut lachen. Doch auch wenn solche Posts logischerweise - wie auch die „Deutscher Meister wird nur der FCU“-Gesänge im Stadion - mit einem großen Augenzwinkern versehen sind, nimmt der Siegeszug der Eisernen immer wundersamere Formen an. Am Donnerstag soll in der Europa-League bei Royale Union Saint-Gilloise (21.00 Uhr/RTL+) mit dem Einzug in die K.o.-Runde der nächste Triumph folgen.