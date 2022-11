Vor Spanien-Spiel: Klartext in DFB-Teamsitzung Hansi Flick muss Lösungen liefern. Gegen Spaniens Tor-Maschine darf die DFB-Elf nicht in Unordnung geraten. Sonst ist das WM-Aus besiegelt. Eine Aussprache s... dpa

Kai Havertz bei der DFB-Pressekonferenz. Christian Charisius/dpa

Al-Shamal -In einer Krisensitzung haben Bundestrainer Hansi Flick und die 26 deutschen WM-Spieler den Turnierfehlstart gegen Japan nach eigenen Angaben intensiv und hart in der Sache aufgearbeitet. „Jeder weiß, was nach dem Meeting Sache ist“, sagte Offensivspieler Kai Havertz in Al-Shamal.