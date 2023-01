Vor Topspiel in der Euroleague: Albas Tim Schneider in der Form seines Lebens

Als die Alba-Spieler nach ihrem erwartungsgemäßen Sieg am Dienstagabend gegen die Skyliners Frankfurt zum Spielfeldrand liefen und mit ihren Fans abklatschten, rief ein jüngerer Zuschauer: „Läuft bei dir, Tim.“ Gemeint war Tim Schneider, gebürtiger Schöneberger und so etwas wie der Shootingstar der vergangenen Wochen bei den Albatrossen. Und in der Tat läuft es gerade hervorragend bei der Nummer zehn von Alba. Seine 22 Punkte gegen Frankfurt bedeuteten für ihn einen neuen Karrierebestwert.

Schon im ersten Viertel gelang dem Berliner eine symbolische Aktion für den Abend: Drei Sekunden vor Ablauf der Wurfuhr bekam er den Spielball vom Teamkollegen Maodo Lo. Viel Zeit blieb ihm also nicht, der Korb war noch gute acht Meter von ihm entfernt und ein Frankfurter verteidigte hartnäckig. Also dribbelte Schneider kurz am Gegenspieler vorbei, nahm einen wilden Wurf und versenkte seinen ersten von insgesamt sechs Dreiern am Abend. Mit seiner Wurfquote von 80 Prozent lieferte der Berliner ein fast perfektes Spiel ab. Wenn es läuft, dann läufts beim 25-Jährigen.

„Mein neuer Punkte-Bestwert hat mich natürlich gefreut, viel wichtiger war aber heute der Sieg“, sagte Schneider nach dem Frankfurt-Sieg auf den Alba-Kanälen. Für die Albatrosse war es der elfte Bundesligasieg im zwölften Spiel, womit sie knapp hinter den Bonnern weiterhin auf dem zweiten Rang der BBL stehen. Während Schneider in der Euroleague auf nur wenige Spielminuten kommt, weiß er, dass vor allem im Liga-Alltag seine Fähigkeiten zu punkten und zu rebounden gefragt sind. „Diese Chancen muss ich nutzen und ich denke, das ist mir heute gut gelungen“, sagte er nach dem Spiel am Dienstag.

Dabei glänzt der Berliner nicht erst seit dem Frankfurt-Spiel. Schon im Dezember gab es beim Auswärtssieg in Ulm 17 Punkte und zehn Rebounds vom Power Forward. Auch gegen den Mitteldeutschen BC überzeugte er mit sieben Zählern und sechs Defensivrebounds. Einen Lauf, den Schneider gerne mit ins neue Jahr nehmen würde.

Der Sprungball vor dem 99:74-Sieg gegen Frankfurt imago/Andreas Gora

Jedoch weiß auch Albas Nummer zehn, dass der Januar ein sehr kurzlebiger Monat für Berlins Basketballer sein wird. Am Donnerstagabend ist nämlich der überraschende Tabellenführer der Euroleague – Baskonia Vitoria-Gasteiz – zu Gast in der Arena am Ostbahnhof (19 Uhr, Magenta Sport). Die Basken werden eine gänzlich andere Hausnummer sein als die Frankfurter zum Jahresstart und das weiß auch Schneider.

Denn während Baskonia Vitoria-Gasteiz von der Sonnenseite der Euroleague-Tabelle grüßt und die Play-offs fest im Visier hat, schleppt Alba in der europäischen Königsklasse seit geraumer Zeit die rote Laterne mit sich. Die Niederlagenserie von zwölf Europapokalspielen endete erst kurz vor dem Jahreswechsel mit einem 91:79-Sieg in Lyon. Nun wollen Alba und Tim Schneider eine Siegesserie starten: nach dem Motto „David gegen Goliath“.