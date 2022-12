Vor WM-Finale Argentinien gegen Frankreich: Wer ist Favorit, wann fallen die Tore?

Wer darf am Sonntag den WM-Pokal in den Himmel von Doha recken – Messi oder Mbappé? Wer schießt wann die Tore und wer hat zum Ende mit den Kräften zu kämpfen?

Eines steht fest: Ein Land wird am Sonntag im Lusail-Stadion, in der Nähe von Doha, zum dritten Mal Weltmeister. Entweder holt Lionel Messi nach 1978 und 1986 den dritten Titel an den Rio de la Plata oder die Franzosen um Kylian Mbappé werden nach 1998 und 2018 wieder Weltmeister. Statistische Daten der Katar-WM verraten schon mal, wer am Ende wohl die Nase vorne haben wird.

Das 22. WM-Finale der Geschichte droht eine torarme Partie zu werden. Bis 1990 waren die meisten Endspiele torreich und unterhaltsam, danach blieben fünf Teams gar torlos, oft endeten die Partien mit nur einem oder zwei regulären Treffern. Ausnahme war das Finale 2018, als Frankreich mit einem 4:2-Sieg gegen Kroatien den Titel holte. Jedoch dürfen Zuschauer am Sonntag auf Tore hoffen, denn: Das bisher letzte Aufeinandertreffen – im WM-Achtelfinale 2018 – ging mit einem satten 4:3 für das Team von Didier Deschamps aus.

Die erste Halbzeit wird jedoch zu keinem Torfestival, da beide besonders in den ersten 45 Minuten defensiv stabil stehen. Frankreich hat erst einen Gegentreffer vor der Pause kassiert (im ersten Spiel gegen Australien), Argentinien behauptete in der ersten Halbzeit gar eine weiße Weste. Dafür dürfte die erste Viertelstunde nach Wiederanpfiff spannend werden. Beide Mannschaften kassierten bereits zwei Treffer zwischen der 46. und 60. Minute.

Argentinien muss in Führung gehen, sonst wird es eng

Besonders für die Argentinier wird sich mit jeder Spielminute der Druck erhöhen, da ihnen hinten raus die Luft ausgehen könnte. Zwar haben Messi und Co. sieben Tore nach der Pause geschossen, jedoch erst einen Treffer in der Crunchtime. Anders die Franzosen. Von 13 WM-Toren schossen sie acht in der zweiten Halbzeit, davon vier in der letzten Viertelstunde. Bedeutet: Argentinien muss früh für die Entscheidung sorgen, sonst verliert Messi nach 2014 sein nächstes Finale.

Beim bisher letzten Aufeinandertreffen 2018 hatte Messi gegen Pogba das Nachsehen. AP/David Vincent

Wie viel Energie hat die Albiceleste noch? Während die Franzosen bisher durch das Turnier marschierten, mussten die Argentinier im Viertelfinale in die kraftraubende Verlängerung gegen die Niederlande. Außerdem hatte die Mannschaft von Trainer Lionel Scaloni insgesamt eine Nachspielzeit von 53 Minuten, bei Frankreich waren es 44 Minuten. Messi hat so schon 649 Turnierminuten auf dem Buckel, bei den Franzosen hat Mittelfeldspieler Tchouameni 563 Minuten absolviert.

Entscheidend wird wohl zudem das Geschehen auf der rechten Flügelposition. Argentinien gelang schon 92-mal ein Durchbruch über Rechtsaußen, Frankreich folgt auf Platz zwei (91-mal). Die Linksverteidiger beider Teams erwartet demnach ein intensiver Abend.