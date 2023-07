Vor WM-Auftakt des DFB-Teams: Oberdorf bei Training dabei

Wyong -Die deutsche Auswahl darf auf einen Einsatz von Lena Oberdorf beim WM-Auftakt gegen Marokko hoffen. Die defensive Mittelfeldspielerin hat am Samstag in Wyong weitgehend mit der Mannschaft trainiert.

Nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes wird die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg, die an einer Muskelverletzung im Oberschenkel laborierte, am Sonntag auch das Abschlusstraining in Melbourne bestreiten. Dort trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) bei seinem ersten Spiel der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland auf Marokko.

Hegering mit Laufeinheiten

Bei der Übungseinheit nur teilweise dabei war Sjoeke Nüsken. Die vielseitig einsetzbare Frankfurterin, die nach dem Turnier zum FC Chelsea wechselt, hat sich eine Außenbanddehnung im rechten Knie zugezogen. Ob sie fit genug für die Marokko-Partie ist, steht noch nicht fest. Nüsken wäre eine heiße Kandidatin als Ersatz für Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung/Wolfsburg), die weiter nur Laufeinheiten bestreitet.

„Es sieht so aus, als ob wir im ersten Spiel auf beide nicht zurückgreifen können“, hatte Voss-Tecklenburg vor wenigen Tagen über Oberdorf und Hegering gesagt. In einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ (Samstag) meinte sie nun: „Für das zweite Gruppenspiel gegen Kolumbien kann ich sagen, dass Obi mit Sicherheit wieder fit ist.“ Oberdorf gilt als eine der wichtigsten Stammkräfte im DFB-Team. Sie war bei der EM 2022 in England als beste junge Spielerin ausgezeichnet worden.