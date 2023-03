Vor WM: DBB-Auswahl testet gegen USA und Griechenland Die deutschen Basketballer messen sich vor der WM mit zwei absoluten Hochkarätern. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nimmt an einem top besetzten Vor... dpa

Abu Dhabi -Die deutschen Basketballer messen sich vor der WM mit zwei absoluten Hochkarätern. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nimmt an einem top besetzten Vorbereitungsturnier in Abu Dhabi teil und trifft dabei am 19. August auf Griechenland mit NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo und einen Tag später auf Titelfavorit USA.