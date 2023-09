Vorab-Lob für den BFC Dynamo vom Chemnitzer Coach: „Team mit dem besten Kader“

Lob hört jeder gern, auch die Fußballer des BFC Dynamo. Dieses Mal kommen die Worte vom gegnerischen Trainer. Schon vor der Auswärtspartie beim Chemnitzer FC an der Gellertstraße (14.05 Uhr, MDR) urteilt der frühere Bundesligakicker Christian Tiffert über den BFC: „Ich glaube, ich bin nicht der einzige Trainer, der sagt, dass das die Mannschaft ist, die den besten Kader hat. Sowohl von den Spielern individuell, von ihrer Klasse und Qualität, als auch von der Breite.“

Tabellenplatz vier für den Klub aus Berlin-Hohenschönhausen in der Regionalliga Nordost spricht dafür, dass vieles, was Tiffert beobachtet hat, den Tatsachen entspricht. Schließlich hat das Team den Trainerwechsel trotz aller Nebengeräusche gut weggesteckt und mit dem neuen Coach Dirk Kunert vier Punkte aus zwei Spielen geholt. CFC-Trainer Tiffert findet, der BFC trete stabil auf, energisch, mit einem guten Anlaufverhalten. „Sie sind jederzeit in der Lage, aus wenig Tormöglichkeiten etwas Erfolgreiches zu machen.“

Dynamo-Kapitän Chris Reher sieht beim BFC noch Luft nach oben

Dynamo-Kapitän Chris Reher meint jedoch, sein Team habe noch reichlich Luft nach oben. „Die hundert Prozent sind noch lange nicht erreicht.“ Und: „Ich glaube, dass wir noch mutiger Fußball spielen können und dass sich noch mehr Jungs in die Torjägerliste eintragen können.“ Mit noch mehr Vielfalt in der Offensive könne das Team noch schwieriger auszurechnen sein.

Klar ist für Reher aber auch: „Chemnitz ist besser, als es die tabellarische Situation hergibt.“ Das Team von Tiffert steht mit nur zwei Siegen nach acht Spielen auf Rang 14 der Regionalliga Nordost. „Wir sind gewarnt. Wir wollen drei Punkte mitnehmen. Wir wollen zu Tabellenführer Greifswald auf Tuchfühlung bleiben, deswegen zählen nur Siege“, verdeutlicht Reher.

Im starken BFC-Team fehlt am Sonnabend in Chemnitz nun ausgerechnet derjenige, den CFC-Coach Tiffert als den besten Spieler im Kader der Berliner ausgemacht hat: McMoordy Hüther. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler flog beim 1:1 gegen Lok Leipzig in der Nachspielzeit vom Platz. Warum? Darüber gibt es unterschiedliche Versionen.

Kopfstoß oder kein Kopfstoß? Der NOFV entscheidet im Fall Hüther

War ein Kopfstoß gegen Leipzigs Farid Abderrahmane der Grund? Oder ist Abderrahmane mit großem Schauspieltalent gesegnet? Aus einer Rudelbildung heraus, bei der sich Hüther und Abderrahmane voreinander aufgebaut hatten, lag der zuvor gefoulte Abderrahmane abermals am Boden. Später sagte er über Hüther: „Ich würde nie im Leben einfach so hinfallen, er macht hundertprozentig diese Bewegung – eine klare Rote Karte.“

Hüther und der BFC dagegen sind sicher: Es gab keinen Kopfstoß. Als Beweis schickten sie eine Stellungnahme sowie das Video des MDR an das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Ob Hüther außer für die Partie in Chemnitz für weitere Spiele gesperrt sein wird, hängt vom Urteil des NOFV-Sportgerichts ab. An der Gellertstraße nimmt vermutlich Julian Wießmeier seinen Platz auf dem Feld ein und kann beweisen, dass auch Tifferts Urteil über die Breite des Kaders eine richtige Einschätzung war.