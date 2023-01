Vorbereitung auf Bochum startet: Niederlechner schon vor Ort Noch ohne den möglichen Neuzugang Florian Niederlechner hat Hertha BSC die Vorbereitung auf den Neustart in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. „Die Jungs ha... dpa

ARCHIV - Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz gestikuliert. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – -Noch ohne den möglichen Neuzugang Florian Niederlechner hat Hertha BSC die Vorbereitung auf den Neustart in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. „Die Jungs haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen in den Wochen der Vorbereitung. Jetzt zählt es aber. Jetzt ist Wettkampf“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz in einer Medienrunde nach dem Training am Dienstag. „Wir brauchen Wettkampfgier, um am Samstag die nötigen Punkte einzufahren.“ Der Tabellen-15. tritt beim Vorletzten VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) an und könnte im Falle einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz zurückfallen.