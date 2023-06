Vorsicht TikTok! Antonio Rüdiger disst einen Fan - und alle bekommen es mit

Der Nationalspieler legt sich am Flughafen in Frankfurt mit einem Autogrammjäger an, sieht sich später schließlich zu einer Entschuldigung gezwungen.

In Zeiten der Sozialen Netzwerke ist es für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens besonders angeraten, sich in Streitfällen zurückhaltend zu äußern. Antonio Rüdiger hätte es demnach besser bleibenlassen, sich nach seiner Ankunft am Flughafen in Frankfurt mit einem Mann anzulegen, der zuvor offenbar gleich mehrere Autogramme begehrt hatte.

Ein entsprechendes TikTok-Video zeigt den deutschen Fußball-Nationalspieler, als dieser mit einem Ziehköfferchen, begleitet von einem DFB-Mitarbeiter, einen Gang am Airport entlangläuft und sich mehrfach umdreht. Man hört Rüdiger sagen: „Du bist kein Fan, du bist Verkäufer.“ Daraufhin wird ihm von hinten in recht aggressiver Tonalität zugerufen: „Schade, dass du mich so abstempelst. Du kennst mich nicht.“ Rüdiger entgegnet süffisant: „Cooler Typ bist du. Man hat voll Angst vor dir.“ Ehe er sich noch einmal umdreht und halblaut „Spasti, Spasti“ sagt.

Auch DFB-Sportdirektor Völler äußert sich zu dem Vorfall

Die Bildzeitung konfrontierte den 30-Jährigen mit den Bildern und Tönen. Rüdiger reagierte, in diesem Fall gut beraten, einigermaßen selbstkritisch: „Autogramme und Selfies für die Fans, die respektvoll fragen, sehr gerne und jederzeit. Aber manchmal geht es mir persönlich etwas zu weit. Vor allem das ständige ungefragte Gefilme, was ich persönlich als unhöflich empfinde, hat in dem Moment etwas genervt. Trotzdem hätte ich nicht so und mit diesem Wort reagieren dürfen. Sorry dafür.“ Rüdiger hatte in dem Mann einen professionellen Autogramm-Verkäufer vermutet, der die Unterschrift des Fußballprofis weiterverkaufen wollte.

Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußerte sich bei der DFB-Pressekonferenz am Freitag auf Nachfrage zu dem Vorfall. Er habe mit dem Profi von Real Madrid in der Angelegenheit bereits gesprochen: „Es tut ihm leid. Toni hat sich entschuldigt. Er ist ein Spieler, der auf Danke und Bitte Wert legt.“ Beim Autogrammeschreiben sei Rüdiger am Tag zuvor besonders fleißig dabei gewesen. „Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat, aber man darf das auch nicht überbewerten.“

Das dringende Anliegen des Deutschen Fußball-Bundes um mehr Volksnähe, das auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Freitag noch einmal ausdrücklich unterstrich, hat Rüdiger mit seinem ungebührlichen Verhalten konterkariert. Neuendorfs Credo lautet gerade ganz besonders: „Wir wollen auf die Fans zugehen.“