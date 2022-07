Southampton/Brighton - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat Österreichs EM-Team ein großes Kompliment für den Einzug ins Viertelfinale gegen ihr Team gezollt.

„Gratulation an Österreich! Ich finde es absolut verdient, sie haben es gegen England schon sehr gut gemacht“, sagte die 54-Jährige nach dem 1:0 des Austria-Teams gegen Norwegen. Damit spielen die Österreicherinnen am kommenden Donnerstag in London-Brentford gegen die DFB-Frauen um den Einzug ins Halbfinale.

„Wir freuen uns auf ein Nachbarschaftsduell und ein totales Statement für die Frauenfußball-Bundesliga, weil extrem viele Spielerinnen in dieser Liga unterwegs sind. Man kennt sich gut“, sagte Voss-Tecklenburg. „Jetzt spielen wir erstmal gegen Finnland, dann werden wir alle Augen auf Österreich richten.“

Das Tor für Österreich zum Vorrundenabschluss der Gruppe B erzielte die Hoffenheimerin Nicole Billa, die 2021 in ihrem Heimatland und in Deutschland „Fußballerin des Jahres“ war. Die DFB-Frauen spielen zum Vorrundenabschluss am Samstag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und DAZN) gegen Finnland, stehen aber bereits als Tabellenerster der Gruppe B fest.