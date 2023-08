Vuelta: Evenepoel verliert Rotes Trikot

Arcos de las Salinas -Der belgische Radprofi Remco Evenepoel hat die Gesamtführung bei der Spanien-Rundfahrt Vuelta abgeben müssen. Beim Tagessieg des US-amerikanischen Radprofis Sepp Kuss auf der sechsten Etappe verlor der Zeitfahr-Weltmeister überraschend viel Zeit auf die Spitze.

Der Franzose Lenny Martinez, der nach einem steilen Anstieg zum Observatorium von Javalambre Zweiter bei der Bergankunft vor Romain Bardet wurde, übernahm das Rote Trikot. Er führt nun acht Sekunden vor Kuss und 2:47 Minuten vor Evenepoel.

Am Ende der 183,1 Kilometer schaffte es kein deutscher Fahrer in die Top Ten. Lennard Kämna und Emanuel Buchmann gehörten noch wenige Kilometer bis vor dem Ziel einer Spitzengruppe von mehr als 30 Fahrern an, fielen aber beide zurück.

Am Freitag steht den Fahrern ein munterer Zickzackkurs bergab von Utiel nach Oliva bevor. Nach einem welligen Abstieg von 700 Höhenmetern hinunter erwartet die Profis auf den verbleibenden 90 der 200 Kilometer ein Flachstück, das einen Massensprint verspricht. Der Australier Kaden Grooves gehört zu den Favoriten auf den Tagessieg. Bisher gewann der 24-Jährige schon zwei Etappen und holte einmal den zweiten Rang.