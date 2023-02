Wagner-Brüder feiern Magic-Sieg gegen Pelicans Es ist ein guter Basketball-Abend für die deutschen Spieler in der NBA. Orlando gewinnt mit den Wagner-Brüdern, Isaiah Hartenstein kann in New York feiern. dpa

New Orleans -Die Orlando Magic um die deutschen Nationalspieler Franz und Moritz Wagner haben einen Sieg gegen die New Orleans Pelicans gefeiert. Das Team der Brüder gewann am Montag (Ortszeit) in New Orleans mit 101:93 (50:49). Bester Magic-Werfer war Paolo Banchero mit 29 Zählern, bei den Pelicans verbuchte Brandon Ingram 25 Punkte.