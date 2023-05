Wagner über Bayern-Beben: „Niederlage für den ganzen Verein“

Der frühere Nationalstürmer Sandro Wagner sieht in dem Aus von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München eine „Ni...

München -Der frühere Nationalstürmer Sandro Wagner sieht in dem Aus von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic beim FC Bayern München eine „Niederlage für den ganzen Verein“.

„Irre. Mir fehlen wirklich die Worte. Art und Weise, Zeitpunkt“, sagte der 35 Jahre alte frühere Bayern-Profi im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF über die Entscheidung. Die Münchner hatten die Trennung am Samstag kurz nach dem Gewinn des elften Meistertitels in der Fußball-Bundesliga in Serie bekannt gegeben.

Aus Sicht von Wagner war der Übergang von den langjährigen Bayern-Bossen Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zu Kahn und Salihamidzic „eigentlich perfekt“. Dass es nun mit dem neuen Führungsduo nicht langfristig funktioniert habe, sei für alle „unschön. Da sitzt ja auch keiner zu Hause und freut sich.“ Wagner leidet auch mit Salihamdzic und Kahn. „Für die beiden bedeutet Bayern München was, für die ist es natürlich auch schrecklich“, sagte er.