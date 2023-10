Wahl zu Berlins Besten diesmal auch mit Frauen-Team

Berlin -Zur Wahl der besten Sportlerinnen und Sportler Berlins stehen in diesem Jahr zum ersten Mal in einer eigenen Kategorie auch die besten Frauen-Teams. Unter anderem zählen die Tischtennis-Spielerinnen des ttc berlin eastside, die Wasserballerinnen der Wasserfreunde Spandau 04 oder die Fußballerinnen des FC Viktoria Berlin zur Wahl. Zehn Teams sind es insgesamt. Abgestimmt werden kann ab diesem Freitag bis zum 19. November im Internet unter champions-berlin.de, gaben die Veranstalter am Freitag bekannt.

Auf einer Gala am 2. Dezember werden die Gewinnerinnen geehrt. Ebenso die Sieger und Siegerinnen in den vier weiteren Kategorien: Team Männer, Sportlerin, Sportler und Trainer, bzw. Manager oder Trainerin/Managerin des Jahres. Das Internetvotum der Fans fließt zur Hälfte in das Endergebnis ein. Die anderen 50 Prozent kommen von einer Expertenjury bestehend aus Medienpartnern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, des Landessportbunds und des Olympiastützpunkts.

Frauen-Teams zur Wahl:

Männer-Teams zur Wahl:

Sportlerinnen zur Wahl:

Sportler zur Wahl:

Trainer/Manager oder Trainerin/Managerin zur Wahl: