Wallach Leon ein Favorit in Hoppegarten

Hoppegarten -Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh sieht den fünfjährigen Wallach Leon mit Championjockey Eddie Pedroza im Elektro Eggert-Rennen auf der Galopprennbahn in Hoppegarten in der Favoritenrolle. „Mit neun Startern ist unser Hauptereignis gut besetzt“, sagte Schöningh vor der mit 13.000 Euro dotierten Prüfung als Ausgleich II über die Mitteldistanz von 2000 Metern am Samstag.

Gleichzeitig verweist er auf weitere chancenreiche Bewerber. „Der aus München anreisende fünfjährige Wallach Leon steht vor allem durch seinen zweiten Platz in Iffezheim/Baden Baden vor einem Sieg. Den Weg zum Ziel könnte ihm jedoch die in Bestform laufende, in Hoppegarten vorbereitete und vom jungen kirgisischen Jockey Dastan Sabatbekov gerittene Stute Peace of Rose verlegen“, sagte Schöningh. Der siebte Renntag der Saison 2023 wird als Renntag der Wirtschaft mit großem Familienfest veranstaltet.