Berlin - Vermutlich hat Kaweh Niroomand in den zurückliegenden Jahrzehnten, in denen er daran gearbeitet hat, die Popularität des Volleyballs in Deutschland zu steigern und als Manager der BR Volleys die Reichweite des Berliner Teams zu erhöhen, Pilze nicht als Konkurrenz betrachtet. Aber die Corona-Pandemie hat vieles infrage gestellt, viele neue Ansätze hervorgebracht. Denn die Zeit, in der das professionelle Sportgeschehen ruhte und Ballsport-Fans nicht mehr in die Stadien oder Hallen durften, um ihre Mannschaften zu unterstützen, hat bei den Konsumenten für Veränderungen gesorgt. Das haben die Berliner Fußballklubs wie Hertha und 1. FC Union bemerkt, als sie die behördlich erlaubten Zuschauerkapazitäten nicht ausschöpfen konnten. Das haben Albas Basketballer in der Halle ebenso erfahren wie die Füchse-Handballer.

Erst Supercup, dann Bundesliga-Auftakt gegen Giesen

Nun starten die Volleyballer nach dem Gewinn ihres elften deutschen Meistertitels in die neue Saison. Ein erster Tusch für den Bundesliga-Heimauftakt kommenden Mittwoch gegen die Helios Grizzlys Giesen (Max-Schmeling-Halle, 19.30 Uhr) wird am Sonnabend der Supercup gegen die United Volleys Frankfurt sein (18 Uhr, Livestream twitch.tv/spontent). „Es ist überall zu sehen, dass die Zuschauer nicht alle vor der Tür stehen und auf den Moment warten, in die Stadien und Hallen zu kommen“, sagt Niroomand. Die Pandemie habe die BR Volleys beim Ringen um Zuschauer um zwei, drei Jahre zurückgeworfen. „Die Menschen sind noch vorsichtig. Das Thema Pandemie ist noch nicht erledigt. Die Gewohnheiten haben sich verändert. Sie haben an den Wochenenden gemerkt: Brandenburg ist auch schön. Sie fahren raus an die Seen oder zum Pilze suchen.“

Nun wolle man die Menschen wieder zurück in die Wohnzimmer vor die Bildschirme oder besser: in die Hallen bringen. In der Schmelinghalle halten die Volleys den Oberrang bei ihren Heimspielen allerdings erst mal geschlossen, sodass nur knapp 1800 Zuschauer Platz auf den Sitzen finden. Im Saisonverlauf wird sich zeigen, ob sich die Zauberpässe von Volleys-Kapitän Sergej Grankin gegen Maronen, Pfifferlinge und neu erlerntes Freizeitverhalten durchsetzen können.

Die BR Volleys verfahren bei den Zuschauern nach dem Prinzip 2G plus, das bedeutet: Zutritt haben nur Geimpfte oder Genesene, Schüler im Alter von sechs bis 17 Jahren dürfen mit einem Testnachweis in die Halle: „Der ganze Klub ist der Meinung, dass man sich impfen lassen muss“, begründet Niroomand. Offenbar unterstützen die Spieler diesen Standpunkt, alle von ihnen sind laut Niroomand entweder geimpft oder genesen.

Als Supercup-Sieger und Meister der vergangenen Saison strebe das Team nun den Gewinn aller drei nationaler Titel an, verdeutlicht der Manager. Und auch in der Champions League soll es einen Schritt weitergehen, „unter die ersten Acht in Europa“, meint Niroomand. Seinen Kader hat er in Abstimmung mit Trainer Cedric Enard entsprechend verstärkt, wobei nicht nur die Treue von 93 Prozent der Sponsoren ein wichtiger Faktor gewesen sei, sondern auch die Corona-Hilfspakete des Bundes sowie der Rettungsschirm des Berliner Senats.

Grankin, Patch und Schott bilden den neuen Mannschaftsrat

Kapitän Grankin bekam in Benjamin Patch und Berlin-Rückkehrer Ruben Schott zwei populäre Kollegen als Mannschaftsrat zur Seite gestellt. Während der russische Olympiasieger mit seiner Spielerfahrung vor allem auf dem Feld vorangeht, ist Patch in seinem vierten Berliner Jahr auf der Diagonalposition längst zu einem Publikumsliebling geworden, der nicht nur mit spektakulären Schmetterschlägen, sondern auch mit seiner so sozialen wie kreativen Art für Aufmerksamkeit sorgt. Außenangreifer Schott stellt den Ruhepol im Führungstrio dar. Der Berliner dient vor allem dem Volleyball-Nachwuchs als Vorbild. Auf dem Feld ist er mit dem neuen argentinischen Libero Santiago Danani für Sicherheit und Ballkontrolle in der Annahme zuständig.

Um die Qualität des Teams und die Persönlichkeiten der Spieler zu transportieren, gehen die BR Volleys mit den Männerteams der Volleyball-Bundesliga einen neuen Weg. Statt bei Sport 1 nur wenige Spiele live und das Gros im kostenpflichtigen Livestream übertragen zu bekommen, ist die Männer-Bundesliga künftig bei Sportdeutschland.tv und der Streaming-Plattform Twitch zu sehen. „Die Welt des Sports wird Richtung Streaming gehen. Wir wollen diesen Weg verfolgen und hoffen, an ein junges Publikum ranzukommen“, sagt Volleys-Manager Niroomand. Vielleicht eines, das nach dem Pilzesammeln per Livestream am See am Handy den Bundesliga-Auftakt der Berliner verfolgt und denkt: So was wäre live in der Max-Schmeling-Halle vielleicht auch mal ganz schön.