Berlin - Benedetto Muzzicato ist enttäuscht. Der Cheftrainer von Viktoria 89, dem souveränen Tabellenführer der seit fünf Monaten unterbrochenen Regionalliga Nordost, hatte sich auf ein ganz besonderes Testspiel gefreut. Am zurückliegenden Freitag wollten sich Viktoria und der härteste Konkurrent, der Tabellenzweite VSG Altglienicke, zu einem Trainingsspiel in Brandenburg treffen. Die beiden Teams wollten ein Zeichen setzen gegen die „Hauptstadt-Bürokratie“. In Berlin sind Testspiele weiterhin verboten, im benachbarten Brandenburg aber nicht. Das Duell musste aber ausfallen, da kein geeigneter Platz gefunden wurde.

Berlin stellt sieben Vereine in der Regionalliga Nordost

Viktoria, der Aufstiegsfavorit, trainiert drei- bis viermal in der Woche und will für den erhoffen Neustart Anfang April bestens vorbereitet sein. „Die Stimmung ist gut, aber einige Spieler muss ich auch immer wieder mental aufbauen“, sagt Muzzicato. „Die Meldungen von einer dritten Infektionswelle ziehen manche Spieler doch sehr runter.“

Die Lage in der Regionalliga Nordost, in der Berlin sieben Mannschaften stellt, ist kompliziert. Ziel des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) ist es laut Geschäftsführer Holger Fuchs, „die Hinrunde der Saison zeitnah zu Ende zu bringen“. Im Moment aber hängt alles vom Berliner Senat ab, der die Regionalliga ausbremst und den Vertretern der Hauptstadt das Spielen untersagt. Die vierte Liga wird in Berlin nicht als Profiliga eingestuft. Und das, obwohl nach einer Berechnung 85 Prozent der Viertligaspieler in der Staffel Nordost dem Profibereich zuzurechnen sind. In anderen Bundesländern darf längst wieder gespielt werden. Da im Nordosten auch Teams aus Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt vertreten sind, entsteht eine Wettbewerbsverzerrung, die den Konkurrenten Vorteile verschafft, weil die sich immerhin in Testspielen in Form bringen können.

Wilfried Riemer, der Spielleiter des NOFV, sagt, man hoffe, dass der Senat das Spielverbot für die Regionalligisten nach dem 22. März aufhebt und man zu Ostern erste Duelle austragen kann. „Wir vom NOFV können die Haltung des Senats nicht nachvollziehen“, sagt Riemer.

Doch auch innerhalb der Liga entzündet sich die Diskussion vor allem an der ungeklärten Abstiegsregelung und auch an einer heftigen Auseinandersetzung zwischen dem NOFV und dem Berliner AK, in der es um die Installation der Flutlichtanlage im Poststadion in Moabit geht.

Flutlichtanlange wurde nicht fristgerecht montiert

Eine solche Anlage ist Pflicht für alle Vereine, um die Spielerlaubnis zu bekommen. In der Heimstätte des BAK wurde in der Rekordzeit von zehn Wochen das Flutlicht bis zum 12. Februar installiert – allerdings nicht fristgerecht bis zum 31. Dezember 2020. Da diese Frist mehrfach verlängert worden war – laut NOFV habe der BAK drei Jahre von Ausnahmeregelungen profitiert – drohte der Verband nun mit Konsequenzen wegen „schwerwiegenden Verstoßes gegen Lizenzauflagen“. Der Spielausschussvorsitzende Uwe Dietrich beantragte ein Sportgerichtsverfahren.

Das sah der BAK als „Skandal“ an. Präsident Mehmet Ali Han kündigte an, sich mit allen „juristischen und politischen Möglichkeiten“ zu wehren. Andere kleine Vereine wie der VfB Auerbach oder der ZFC Meuselwitz, die unter schwierigen Bedingungen eine Flutlichtanlage installierten, sehen den „Fall BAK“ sehr skeptisch und bemängeln fehlende Gleichbehandlung. Auch der Bischofswerdaer FV, der einige Auflagen nicht erfüllen konnte und nach Bautzen umziehen musste, sieht den BAK sogar als ersten Absteiger, da die Bedingungen nicht eingehalten worden seien. NOFV–Geschäftsführer Holger Fuchs sagt zu diesem Fall: „Der Fall BAK wird zeitnah bearbeitet. Der Spielausschuss hat dem Präsidium bereits eine Empfehlung gegeben.“ Die generelle Abstiegsfrage sei noch nicht entschieden, man strebe eine „modifizierte Regelung“ an. Was immer das auch heißen mag. Vereine am unteren Ende der Tabelle wie etwa Rathenow und Meuselwitz wollen eine Abstiegsregelung aussetzen. Wenn nur die Hälfte einer Saison gespielt werden kann, könne man niemanden absteigen lassen, findet Ingo Kahlisch, seit 30 Jahren der Trainer von Optik Rathenow.

Besser als der Streit ums Flutlicht kam sicher bei allen Regionalligisten der jüngste Brief von BAK-Präsident Ali Han an den Regierenden Bürgermeister an. Hier steht unter anderem: „Während alle Länder für die Saisonfortführung der Regionalliga grünes Licht gegeben haben, verhindern Sie erneut den Saisonstart und beteiligen sich an einer Wettbewerbsverzerrung und Benachteiligung ihrer Berliner Teams, wohlgemerkt, dass es hier um den Aufstieg in den Profi-Fußball geht. Kurz gesagt: Es geht um Existenzen und Arbeitsplätze!“

Am 19. März soll nun das Flutlicht im Poststadion eingeweiht werden. NOFV-Präsident Hermann Winkler hat sein Kommen zugesagt. Ali Han wertet das als gutes Zeichen und hofft auf die Einstellung des Verfahrens. Fast alle Vereine eint – bei allen unterschiedlichen Interessen – die Hoffnung auf eine faire sportliche Lösung.

Neben Viktoria und Altglienicke haben Energie Cottbus, der FC Carl Zeiss Jena und der 1. FC Lok Leipzig übrigens einen Lizenzantrag für die Dritte Liga gestellt.