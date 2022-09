Warum Quarterback Zachary Cavanaugh ein Glücksgriff für die Berlin Adler war

Zachary Cavanaugh sitzt auf der Tribüne des Stade Napoleon. Die Sonne scheint auf das Football-Feld, das mit seinen kräftigen weißen und gelben Linien auf dem Kunstrasengrün nagelneu aussieht. Als Cavanaugh 2018 bei den Berlin Adlern ankam, war alles anders. Ein Play-off-Einzug des Männerteams in der German Football League (GFL)? Die U19 im GFL Youth Bowl, dem Finale um die deutsche A-Jugend-Meisterschaft? Beides unmöglich. Aber jetzt, vier Jahre später, ist es passiert: An diesem Sonnabend treten die Adler als Aufsteiger beim Favoriten Schwäbisch Hall Unicorns im Viertelfinale der GFL an (16 Uhr, sportdeutschland.tv). Und voriges Wochenende unterlag die U19 der Adler als Nordmeister dem Südmeister Düsseldorf Panther im German Bowl mit 6:23. Es war ihre erste Niederlage der Saison.

Cavanaugh spricht gerne über die Entwicklung, denn er hat sie geprägt. Als er nach Berlin kam, spielte das Männerteam in der dritten Football-Liga (GFL 3). „Das Spielfeld sah aus wie nach einem Bombeneinschlag“, erinnert sich der 36-Jährige, mehr braun als grün. Füchse aus dem Gebüsch der angrenzenden Gartenkolonie hatten Löcher zwischen den Linien gegraben. Trainieren konnten die Footballer nur von der 35-Yard-Linie bis zur Endzone.

Arbeitsbeginn in weniger glorreichen Tagen

Mit den Junioren musste Cavanaugh zum Training auf einen Weddinger Fußballplatz ausweichen. „Dort habe ich mit dem Van ein paar Taschen mit Ausrüstung hingefahren, habe meine Gopro-Kamera auf einen fünf Meter langen Stock geschnallt, um das Training zu filmen“, erzählt er. Die Adler steckten in finanziellen Schwierigkeiten, manch einer hatte den Klub am Saatwinkler Damm, den sechsmaligen German-Bowl-Sieger, längst aufgegeben. „Überall war zu spüren: Die glorreichen Tage sind vorbei“, sagt Cavanaugh.

Der US-Footballer stammt aus Boston. Er spielte an der Central Connecticut State University und dem Curry College, kam vor zehn Jahren nach Deutschland, trat in der GFL 2 und der GFL 1 an, zuletzt für die Ljubljana Silverhawks in der österreichischen Liga, oft war er gleichzeitig Positionstrainer.

Cavanaugh war genau der richtige Mann für den Aufbau

Seit 2018 ist er Quarterback bei den Berlin Adlern und Coach des U19-Teams. Die Männer stiegen mit ihm zweimal auf. „Dass wir ihn in der dritten Liga verpflichtet haben, war ein Glücksgriff, denn sie war unter seinem sportlichen Niveau“, sagt Roman Motzkus, All-Time-Topscorer der Adler und Berater des Vorstands. „Er war genau der richtige Mann für den Aufbau. Er spielt sehr konstant, macht wenig Fehler, hat eine Führungsrolle. Er hat Leute zu Extraschichten angetrieben, weil er selber welche eingelegt hat. Er hat bewiesen, dass er Charakter hat.“

Cavanaugh begeisterte die Chance, Jugendliche auszubilden, seinem Sport etwas zurückzugeben. Er hielt die Junioren im Verein, die schon auf dem Absprung waren. Mit Helfern räumt er den Müll aus der ehemaligen Garage der Physiotherapeuten im Stade Napoleon, in der Reifen und Kühlschränke aus irgendwelchen Importspieler-Wohnungen herumlagen. Er verlegte Gummimatten und richtete einen Kraftraum ein. Als die Corona-Zeit kam, errichtete er einen zweiten, größeren Kraftraum unter dem Dach eines weißen Partyzelts.

Teambildung im Kraftraum

„Ich glaube, das Team entsteht nicht auf dem Feld, es entsteht im Kraftraum. Dort sprichst, arbeitest, schwitzt du miteinander“, sagt Cavanaugh. Er half den Jugendlichen, athletischer zu werden, lehrte sie Sprints, unterhielt sich mit ihnen. „Wenn sie dir nicht trauen und nicht merken, dass du echt bist, es ehrlich meinst, öffnen sie sich nicht. Aber wenn es so ist, erzählen sie dir Dinge, die sie ihren Eltern nicht erzählen“, sagt Cavanaugh. „Ich habe keine Angst, ihnen von meinen Fehlern zu erzählen. Ich habe viele gemacht in meinem Leben. Ich will, dass sie sich wohlfühlen und mich wissen lassen, wer sie sind.“

Die Rolle als Coach gibt Cavanaugh viel. Er ist inzwischen verheiratet, hat selbst einen kleinen Jungen. „Als Football-Coach bist du ein Sozialarbeiter, ein Psychologe, manche der Jungs gehen durch schwere Zeiten, manche haben keine Väter, andere kein Geld“, sagt der Quarterback. Im Football könne man eine Menge über sich selber lernen, mehr als in kontaktlosen Sportarten, glaubt er. „Wichtig ist, dass die Jungs lernen, hart zu arbeiten, das Richtige zu tun, gut mit anderen umzugehen. Nebeneffekt davon ist, dass sie gute Spieler werden. Nebeneffekt davon ist das Gewinnen.“

Neue Qualität der Ausbildung bei den Adlern

Vor dem Youth Bowl nahmen die U19 Spieler ein Video über Coach Cavanaugh auf. „Er ist der beste Headcoach, den man sich vorstellen kann“, sagt Defensive End Max Steger. „Wir würden alle für ihn auf dem Feld sterben“, sagt Kapitän Malik Ahmed. „Er holt das meiste aus uns heraus. Und er hat meinen ersten Helm bezahlt, weil meine Familie und ich es uns nicht leisten konnten“, sagt Jamal Sow.

Den Adlern, dessen Mitgliederzahl seit 2018 von etwa 350 auf knapp 500 stieg, half, dass Shuan Fatah und Lee Rowland Anfang 2021 als Trainer des Männerteams einstiegen. In Berlin und anderswo sprach sich die neue Qualität der Ausbildung herum. Gute Spieler blieben oder kamen, auch wenn das Team von Berlin Thunder aus der neuen europäischen Profiliga zuletzt etliche Leistungsträger abwarb.

Für die Männer um Quarterback Cavanaugh steht am Sonnabend zum Play-off-Auftakt ein harter Test bevor. Er sagt: „Unser Vorteil ist: Schwäbisch Hall hat den Druck. Niemand dachte, dass wir in die Play-offs kommen – außer uns selbst.“