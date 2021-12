Berlin - Der Arbeitstag von Christian Beck, Toptorjäger des BFC Dynamo, am vergangenen Sonntag war kein ganz leichter. Tiefer Rasen, Nieselregen und ein, zumindest in den Anfangsminuten, erstaunlich bissiger FC Eilenburg, sorgten für erschwerte Arbeitsbedingungen in der Regionalliga Nordost. Außerdem ging der hochgewachsene Stürmer mit einer Wadenverletzung ins Spiel. Die hatte er sich im Spitzenspiel gegen Energie Cottbus zugezogen.