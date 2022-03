Berlin - Exzessive Läufer kennen das Phänomen, das Deborah Schöneborn zuletzt geärgert hat: das Läuferknie. Es meldet sich mit stechenden Schmerzen am äußeren Oberschenkel; Überlastung ist meist die Ursache. Von November an machte die Berliner Marathonläuferin, die vorigen Sommer bei den Olympischen Spielen in Japan auf Rang 18 ins Ziel gekommen war, drei Monate lang deshalb keinen Lauf.