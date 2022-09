Was bei der Pferdesport-WM in Italien wichtig ist Die Vielseitigkeit ist für den deutschen Pferdesport seit vielen Jahren ein Medaillen-Garant. Auch bei den Weltmeisterschaften in Italien soll das so sein. dpa

Rocca di Papa -Knapp vier Wochen nach den Weltmeisterschaften für Dressur und Springen in Dänemark beginnen am Donnerstag die WM-Prüfungen der Vielseitigkeit in Italien. Mit drei Olympiasiegern im Team ist Edelmetall das Ziel. Aber auch im Einzel sind Medaillen möglich.