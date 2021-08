Berlin - Was man entdecken kann, wenn eine olympische Silbermedaillengewinnerin nicht nur im Fernsehen zu beobachten ist, sondern plötzlich ein, zwei, Meter entfernt von einem losschießt, haben die Sechstklässler der Spandauer Mary-Poppins-Grundschule am Donnerstag vor dem Berliner Olympiastadion erfahren. Die Diskuswerferin, die im Regen-Wettbewerb von Tokio überraschend Platz zwei belegt hatte, gab das Startsignal für die „Schulsport-Stafette“. Die ist in der über 50-jährigen Geschichte der bundesweiten Bewegungsoffensive von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ ebenso neu, wie der Rahmen des Wettbewerbs: Wegen der Corona-Pandemie ermitteln die sportlichsten Schulen im größten Schulsportwettbewerb der Welt ihre Sieger erstmals dezentral im „Bundesfinale 2021 vor Ort“.

„Jugend trainiert“ hat enormes Wir-Gefühl erzeugt