Was für und gegen Argentinien und Frankreich spricht Dieses WM-Finale ist mehr als Messi gegen Mbappé. Argentinien und Frankreich überzeugen beim Turnier in Katar bislang auf unterschiedliche Art und Weise. Bei... Nils Bastek , Miriam Schmidt , Sebastian Stiekel und Jan Mies , dpa

ARCHIV - Lionel Messi (l) und Kylian Mbappe geben sich nach dem Spiel bei der WM 2018 die Hand. Cezaro De Luca/dpa

Lusail -Vor dem Finale der Fußball-WM in Katar gibt es keinen klaren Favoriten. Lionel Messi will mit Argentinien seinen ersten Weltmeisterschaftstitel feiern, Kylian Mbappé Frankreich zur erfolgreichen Titelverteidigung führen. Ein Überblick, was vor dem großen Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) jeweils für beide Teams spricht.