Wasserball-Frauen zum fünften Mal in Serie im Pokalfinale

Düsseldorf/Berlin -Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 haben am Freitag beim Final-4-Turnier im DSV-Pokal in Düsseldorf zum fünften Mal in Folge das Endspiel erreicht. Im Halbfinale siegte der Gewinner der Jahre 2019 bis 2022 gegen Blau-Weiß Bochum mit 13:6 (2:2,2:1,6:2,3:1). In der ersten Halbzeit taten sich die Schützlinge von Trainer Marko Stamm schwer und schafften erst kurz vor der Pause die 4:3-Führung. Im dritten Viertel schaffte das Team dann einen 6:2-Lauf und sorgte für die Vorentscheidung. Erfolgreichste Torschützinnen für Spandau waren Nikola Busauerova, Emmerson Joy Houghton und Ira Deike mit je drei Treffern.